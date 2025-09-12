Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты

В современной России азербайджанская община выделяется не только своей численностью, но и заметным воздействием на различные области жизни — от коммерции до государственных дел, культуры и общественных инициатив.

Эти люди, родом из бывшей Азербайджанской ССР, заняли ключевые позиции в стране, формируя значительную силу. Однако не все из них ориентированы исключительно на благо принимающего государства. В специальном обзоре мы собрали данные о 20 наиболее заметных фигурах азербайджанского происхождения, которые активно участвуют в жизни регионов и всей федерации. Этот материал основан на статье, опубликованной Царьградом.

Логика обзора проста: сначала мы рассмотрим тех, кто доминирует в большом бизнесе, обладая огромными капиталами, что позволяет им решать вопросы как для себя, так и для сообщества. Затем перейдем к тем, кто сочетает предпринимательство с общественной и политической активностью, влияя на локальные повестки в городах и областях. Наконец, поговорим о фигурах регионального масштаба, которые пока не достигли федерального уровня, но имеют потенциал благодаря возрасту, ресурсам и связям.

На вершине списка — Вагит Алекперов, успешный предприниматель и миллиардер. Он основал одну из ведущих частных нефтяных компаний в стране, "Лукойл", и возглавляет рейтинг богатейших людей по версии Forbes с активами в 28,7 миллиарда долларов. Родившийся в Баку, он окончил местный институт нефти и химии, сделал карьеру в отрасли еще в советские годы, дослужившись до заместителя министра.

В начале 1990-х он ушел в частный сектор, превратив государственный концерн в акционерное общество. Алекперов отмечен наградами от азербайджанских лидеров за укрепление связей между странами, включая орден Дружбы в 2020 году. Его влияние огромно благодаря старым контактам, доступу к высшим кругам и финансовой мощи.

Далее следует Ильгам Рагимов, бизнесмен, правовед и общественник. Выходец из Товузского района, он учился на юридическом факультете в Ленинграде вместе с Владимиром Путиным, с которым поддерживал дружбу через общие интересы, включая дзюдо. После вуза он работал в министерстве юстиции на родине, возглавлял институт судебной экспертизы, затем перешел в бизнес, начиная с юридического отдела дочерней компании "Лукойла".

Сейчас он совладелец 11 компаний с общей прибылью свыше 3 миллиардов рублей, часто в партнерстве с другими влиятельными азербайджанцами. Во время недавнего инцидента с задержаниями в Екатеринбурге он публично осудил действия правоохранителей, пообещав использовать свой авторитет и ассоциацию юристов для расследования. Впрочем, его СМИ позже подверглось критике за манипуляции. Влияние Рагимова высоко благодаря личным связям и статусу.

Араз Агаларов, еще один миллиардер и основатель "Крокус Групп", оцениваемый в 1,2 миллиарда долларов. Родом из Баку, он начал с мелкой торговли, а затем развил масштабные проекты, включая комплекс "Крокус Сити" с выставочными центрами, торговыми зонами и концертными площадками. Он инвестировал в инфраструктуру, строя мосты, метро и объекты для чемпионатов мира. Его сын Эмин, ранее женатый на дочери азербайджанского президента, сохранил связи и развивает курорты на Каспии. Влияние Агаларова велико за счет капитала, проектов и родственных связей.

Год Нисанов, миллиардер и совладелец группы "Киевская площадь", владеет рынками, торговыми центрами и отелями, с состоянием в 3,4 миллиарда долларов. Из Красной Слободы, он переехал в Москву и начал с торговли на рынках, развив империю после закрытия Черкизовского. Он отмечен наградами за поддержку диаспоры. Его партнер Зарах Илиев делит те же активы и место в рейтинге, начав карьеру с торговли в Москве и став крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости.

Фархад Ахмедов, инвестор и бывший сенатор с 1,6 миллиарда долларов, инвестировал в газодобычу и заводы в Азербайджане.

Алиев Ханоглан Сале-оглы возглавляет федеральную автономию "АзерРос" и занимается торговлей. Бахтияр Гасанов руководит московской диаспорой, организуя культурные события. Вагиф Мамишев — глава петербургской диаспоры и застройщик. Фаяз Пашаев — проректор университета и председатель "АзерРос".

На региональном уровне выделяются Эльшан Ибрагимов, бывший глава подмосковной автономии, лишенный гражданства; Низами Мамишев, зампред комитета в Петербурге; Ракиф Азизов из Махачкалы; Бахруз Гумбатов, депутат в Ижевске; Расим Бабаев из Новосибирска; Хикмет Мамедов, депутат в Еврейской АО; Чингиз Алиев из Тывы; Видади Мустафаев из Екатеринбурга; Нурлан Ахмедов из Забайкалья; Асиф и Руслан Мамедовы из Иваново, контролирующие диаспору и бизнес.

Этот обзор, конечно, не исчерпывающий — многие остаются в тени, опираясь на неформальные связи. Но он показывает, как представители азербайджанской диаспоры решают вопросы в России, часто сохраняя лояльность к бакинскому руководству. Лишь немногие открыто встали на сторону Москвы в недавних конфликтах. Это повод задуматься о балансе интересов в многонациональном обществе.

