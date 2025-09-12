Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы

Недавние заявления президента Армении Ваагна Хачатуряна стали настоящим поворотом в дипломатии региона: он неожиданно поддержал идею возобновления тесных связей с Россией, подчеркнув, что это соответствует нуждам армянского общества и способствует его развитию.

Фото: flickr.com by Alexanyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Армении и России

По его словам, Армения теперь видит себя не в роли младшего союзника, а как равноправного партнера Москвы, и именно к такому статусу Ереван стремился на протяжении последних четырех лет. Материал об этом публикует Царьград..

Хачатурян пояснил, что армянские власти ориентированы на благо своих граждан, поэтому самостоятельно определяют, с кем вести торговлю, сотрудничать и поддерживать внешнеполитические контакты. Он отметил, что укрепление экономических и других связей с Россией приведет к общему подъему.

В ближайшие дни в российскую столицу прибудет премьер-министр Армении Никол Пашинян для переговоров с Владимиром Путиным. Этот визит происходит на фоне недавнего охлаждения между странами, вызванного событиями вокруг Нагорного Карабаха. После военной акции Азербайджана, в результате которой Баку взял контроль над территорией, Армения обвинила Россию в недостаточной поддержке. Это нарушило трехстороннее соглашение, где Москва выступала гарантом, четко определяя зоны ответственности.

Пашинян выражал недовольство тем, что российские миротворцы в регионе не смогли предотвратить продвижение азербайджанских сил, а дополнительные войска по линии ОДКБ не прибыли.

Однако стоит учитывать, что миротворческий контингент не предназначен для полномасштабных боевых действий, а для активации механизма ОДКБ требовалось международное признание Карабаха частью Армении, чего не произошло. К тому же Ереван сам не направил свои подразделения и не заявил о принадлежности территории.

После этих событий Армения начала отдаляться от Москвы: вывела российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц, где они дежурили более трех десятилетий, и договорилась с Азербайджаном о создании Зангезурского коридора, что затрагивает интересы России.

Возможно, нынешний разворот к сближению обусловлен опасениями Армении перед возможным противостоянием в одиночку коалиции Азербайджана с Великобританией и Турцией, которые активно влияют на Баку и имеют свои планы в Закавказье.

Организация Договора о коллективной безопасности — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств.

