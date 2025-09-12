В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян

Россия готова принимать ответные меры в ответ на любые действия Евросоюза, направленные против страны. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее "Известия" со ссылкой на чешского депутата Томаша Здеховски сообщили, что Евросоюз обсуждает новые визовые ограничения для граждан РФ. Среди рассматриваемых мер — сокращение числа выдаваемых въездных документов, увеличение сервисного сбора и сроков рассмотрения заявок. Не исключается и полный запрет на выдачу туристических виз, однако единого решения пока нет.
Комментируя ситуацию, Чепа отметил, что Россия будет действовать зеркально.
"Если они ограничивают выдачу виз — мы примем аналогичные меры. Если сокращают количество дипломатов — мы сократим наше представительство. Это стандартная практика в дипломатии", — пояснил он.
Он также отметил, что порой страны ЕС принимают решения, которые противоречат логике и экономическим интересам.
"Подчас европейские государства действуют абсурдно, но это не меняет принципа нашей зеркальной реакции", — добавил Чепа.
