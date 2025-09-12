В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян

Россия готова принимать ответные меры в ответ на любые действия Евросоюза, направленные против страны. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Фото: commons.wikimedia.org by Craig Heimburger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Штамп в польском паспорте

Ранее "Известия" со ссылкой на чешского депутата Томаша Здеховски сообщили, что Евросоюз обсуждает новые визовые ограничения для граждан РФ. Среди рассматриваемых мер — сокращение числа выдаваемых въездных документов, увеличение сервисного сбора и сроков рассмотрения заявок. Не исключается и полный запрет на выдачу туристических виз, однако единого решения пока нет.

Комментируя ситуацию, Чепа отметил, что Россия будет действовать зеркально.

"Если они ограничивают выдачу виз — мы примем аналогичные меры. Если сокращают количество дипломатов — мы сократим наше представительство. Это стандартная практика в дипломатии", — пояснил он.

Он также отметил, что порой страны ЕС принимают решения, которые противоречат логике и экономическим интересам.