Польша обрушила железный занавес: закрытие границы с Белоруссией и толпы людей

Мир

Власти Польши официально поставили в известность белорусскую сторону о своем решении полностью перекрыть оставшиеся пункты пропуска на общей границе.

Флаг Польши
Фото: commons.wikimedia.org by Łukasz Golowanow is licensed under Wikimedia Commons
Флаг Польши

Как указано в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета Белоруссии, Варшава намерена приостановить работу этих переходов начиная с часа ночи 12 сентября по местному времени в Минске. Материал публикует Царьград. 

В полученном уведомлении польские пограничники отметили, что дата возобновления движения будет определена позже. Белорусские коллеги добавили, что всего за полсуток до намеченного срока на их стороне накопилось порядка двух тысяч машин в ожидании. Служащие обеих стран стараются оперативно обработать документы для всех, кто стремится пересечь рубеж, но признают, что справиться с таким наплывом в ограниченное время крайне сложно.

Ранее глава польского правительства Дональд Туск сообщил о временной блокировке границы в связи с совместными маневрами российских и белорусских войск. Мера затрагивает все виды переходов, включая автомобильные и по железной дороге.

10 сентября в Министерстве внутренних дел Польши подтвердили, что руководитель ведомства Марчин Кервинский подписал соответствующий акт. Точные сроки снятия ограничений остаются неясными. Министр пояснил, что пропускные точки заработают вновь только после того, как будет подтверждена безопасность без каких-либо рисков.

Уточнения

До́нальд Франци́шек Туск — польский и европейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года и с 13 декабря 2023 года. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
