Президент Финляндии бросил жену ради Зеленского: Стубб раскрыл правду

Президент Финляндии Александр Стубб поделился забавным наблюдением о своем плотном графике, связанном с Владимиром Зеленским.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Александр Стубб

По его словам, за последнюю неделю он проводил больше времени с Зеленским, чем в компании собственной супруги. Это заявление прозвучало на совместной пресс-конференции, как сообщает финская телекомпания Yle.

Стубб пояснил, что контакты с украинским коллегой происходили почти ежедневно. Он также упомянул, что его жена прибыла в Киев раньше него самого. Ранее в аппарате Зеленского анонсировали встречу с финским главой на 11 сентября. Как рассказал советник президента Украины Андрей Ермак, в повестке дня стояли вопросы укрепления безопасности, продвижения в европейскую интеграцию, привлечения средств в инфраструктурные проекты, усиления ограничительных мер против России и поиска путей к долгосрочному урегулированию конфликта.

Уточнения

Кай-Ёран Александр Стубб — финский политический и государственный деятель. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года.

