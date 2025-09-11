Президент Финляндии бросил жену ради Зеленского: Стубб раскрыл правду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Президент Финляндии Александр Стубб поделился забавным наблюдением о своем плотном графике, связанном с Владимиром Зеленским.

Александр Стубб
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александр Стубб

По его словам, за последнюю неделю он проводил больше времени с Зеленским, чем в компании собственной супруги. Это заявление прозвучало на совместной пресс-конференции, как сообщает финская телекомпания Yle.

Стубб пояснил, что контакты с украинским коллегой происходили почти ежедневно. Он также упомянул, что его жена прибыла в Киев раньше него самого. Ранее в аппарате Зеленского анонсировали встречу с финским главой на 11 сентября. Как рассказал советник президента Украины Андрей Ермак, в повестке дня стояли вопросы укрепления безопасности, продвижения в европейскую интеграцию, привлечения средств в инфраструктурные проекты, усиления ограничительных мер против России и поиска путей к долгосрочному урегулированию конфликта.

Кай-Ёран Александр Стубб — финский политический и государственный деятель. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
