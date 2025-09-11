Немцы готовятся к наступлению войны? Власти хотят запастись тоннами готовой пищи

В Германии власти собираются делать заготовки еды на случай наступления войны.
Так, министр сельского хозяйства и продовольствия Алоис Райнер предложил создать "национальный резерв готовой продукции, которую можно употреблять сразу после разогрева".
Он предложил заготовить консервированные равиоли и консервированную чечевицу. Правда немецкому правительству это обойдется в $105 млн.
Много лет стратегические запасы в этой стране состояли только из необработанных продуктов, например, зерна. Однако в случае ЧС их нужно долго готовить.
