Немцы готовятся к наступлению войны? Власти хотят запастись тоннами готовой пищи

Мир

В Германии власти собираются делать заготовки еды на случай наступления войны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Равиоли с сыром и зеленью

Так, министр сельского хозяйства и продовольствия Алоис Райнер предложил создать "национальный резерв готовой продукции, которую можно употреблять сразу после разогрева".

Он предложил заготовить консервированные равиоли и консервированную чечевицу. Правда немецкому правительству это обойдется в $105 млн.

Много лет стратегические запасы в этой стране состояли только из необработанных продуктов, например, зерна. Однако в случае ЧС их нужно долго готовить.