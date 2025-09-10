Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каменные легенды и живые симфонии: что скрывают самые знаменитые оперные театры
Отар Кушанашвили раскрыл горькую правду о Ларисе Гузеевой: деньги затмили скромность
Этот кусок ткани спасает намного больше жизней, чем думают даже опытные водители
Осень срывает маски: три процедуры, которые перезапустят кожу
Пицца и перцы устроили вечер вместе — и теперь ужин стал проще и вкуснее в разы
Классическим чайникам конец: новый гаджет кипятит воду за 3 секунды и экономит свет
Три редчайших пиона, которых вы не увидите у соседей даже в самый пышный сезон цветения
Тихая эпидемия у вас под ногами: чем грозит соседство с безобидными городскими голубями
Кредитный капкан захлопнется? ЦБ готовит ограничения

Общение с призраками? Кая Каллас удивила выступлением в Европарламенте

1:00
Мир

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас выступила в Страсбурге практически в пустом зале. Говорила она о мерах поддержки для Украины. Ее выступление прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Кая Каллас
Фото: commons.wikimedia.org by euranet_plus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кая Каллас

Он сравнил это зрелище с обращением к "призракам", сообщает "Царьград".

"Её не хотят слушать даже те, кто поддерживает её наставницу — главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. И когда она обращается к "дорогим членам парламента" перед пустым залом, возникает ощущение, что она ведет беседу с призраками. Унизительное и жалкое зрелище", — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Каллас назвала "чем-то новеньким" слова президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и КНР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. В интернете её за это "захейтили" многие пользователи.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас (эст. Kaja Kallas [ˈkɑjɑ ˈkɑlːɑs], в замужестве (2002—2006) — Лейгер (эст. Leiger); род. 18 июня 1977, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Авто
Всё решил кусочек грязи: как Chevrolet Cobalt показал характер через годы
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Кредитный капкан захлопнется? ЦБ готовит ограничения
Материнские микробы: секретный ингредиент умного ребёнка
Моника Беллуччи шокирует секретом: вот как она питается, и почему она выглядит шикарно после 60 лет
Общение с призраками? Кая Каллас удивила выступлением в Европарламенте
Грипп включает в лёгких кнопку самоуничтожения — но у медицины появился способ её выключить
Танцоры Татьяны Булановой поразили Аллу Пугачёву: что именно впечатлило певицу
Санкции, усталость, уровень жизни: почему Европа может содрогнуться изнутри
Никогда не планировала жить в Америке: Рита Дакота раскрыла причину зарубежного изгнания
Гардероб рушится без этих вещей: проверка, которую стоит пройти каждой
Как деталь от немецкого кроссовера прижилась в отечественной машине: владелец нашёл изящное решение для Гранты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.