Общение с призраками? Кая Каллас удивила выступлением в Европарламенте

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас выступила в Страсбурге практически в пустом зале. Говорила она о мерах поддержки для Украины. Ее выступление прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Фото: commons.wikimedia.org by euranet_plus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кая Каллас

Он сравнил это зрелище с обращением к "призракам", сообщает "Царьград".

"Её не хотят слушать даже те, кто поддерживает её наставницу — главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. И когда она обращается к "дорогим членам парламента" перед пустым залом, возникает ощущение, что она ведет беседу с призраками. Унизительное и жалкое зрелище", — написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Каллас назвала "чем-то новеньким" слова президента России Владимира Путина о роли Советского Союза и КНР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. В интернете её за это "захейтили" многие пользователи.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас (эст. Kaja Kallas [ˈkɑjɑ ˈkɑlːɑs], в замужестве (2002—2006) — Лейгер (эст. Leiger); род. 18 июня 1977, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024).

