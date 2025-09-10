Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот кусок ткани спасает намного больше жизней, чем думают даже опытные водители
Осень срывает маски: три процедуры, которые перезапустят кожу
Пицца и перцы устроили вечер вместе — и теперь ужин стал проще и вкуснее в разы
Классическим чайникам конец: новый гаджет кипятит воду за 3 секунды и экономит свет
Три редчайших пиона, которых вы не увидите у соседей даже в самый пышный сезон цветения
Тихая эпидемия у вас под ногами: чем грозит соседство с безобидными городскими голубями
Кредитный капкан захлопнется? ЦБ готовит ограничения
Материнские микробы: секретный ингредиент умного ребёнка
Моника Беллуччи шокирует секретом: вот как она питается, и почему она выглядит шикарно после 60 лет

Санкции, усталость, уровень жизни: почему Европа может содрогнуться изнутри

0:58
Мир

Политолог и публицист Ростислав Ищенко ответил, возможен ли внутренний взрыв в ЕС.

Евро
Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info
Евро

По его мнению, ожидать народного бунта в странах Европы можно, но не стоит надеяться на это.

Такой внутренний "взрыв" мог бы произойти из-за падения уровня жизни, кризиса влияния санкций и усталости людей от конфликта на Украине, сообщает "Военное дело".

"Политические события не предопределены. Однако есть некие возможности, вероятность реализации которых всё время меняется", — отметил Ищенко.

По его словам, Западные власти надеятся, что Россия сломается раньте, поскольку они воюет с нами и надеятся победить.

"Запад прилагает усилия, чтобы склонить чаши весов в свою пользу, мы — в свою. Пока у нас получается лучше, но они стараются изменить ситуацию в свою пользу и будут стараться, пока не проиграют окончательно", — заключил политолог.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Кредитный капкан захлопнется? ЦБ готовит ограничения
Материнские микробы: секретный ингредиент умного ребёнка
Моника Беллуччи шокирует секретом: вот как она питается, и почему она выглядит шикарно после 60 лет
Общение с призраками? Кая Каллас удивила выступлением в Европарламенте
Грипп включает в лёгких кнопку самоуничтожения — но у медицины появился способ её выключить
Танцоры Татьяны Булановой поразили Аллу Пугачёву: что именно впечатлило певицу
Санкции, усталость, уровень жизни: почему Европа может содрогнуться изнутри
Никогда не планировала жить в Америке: Рита Дакота раскрыла причину зарубежного изгнания
Гардероб рушится без этих вещей: проверка, которую стоит пройти каждой
Как деталь от немецкого кроссовера прижилась в отечественной машине: владелец нашёл изящное решение для Гранты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.