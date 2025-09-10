Санкции, усталость, уровень жизни: почему Европа может содрогнуться изнутри

Политолог и публицист Ростислав Ищенко ответил, возможен ли внутренний взрыв в ЕС.

Евро

По его мнению, ожидать народного бунта в странах Европы можно, но не стоит надеяться на это.

Такой внутренний "взрыв" мог бы произойти из-за падения уровня жизни, кризиса влияния санкций и усталости людей от конфликта на Украине, сообщает "Военное дело".

"Политические события не предопределены. Однако есть некие возможности, вероятность реализации которых всё время меняется", — отметил Ищенко.

По его словам, Западные власти надеятся, что Россия сломается раньте, поскольку они воюет с нами и надеятся победить.

"Запад прилагает усилия, чтобы склонить чаши весов в свою пользу, мы — в свою. Пока у нас получается лучше, но они стараются изменить ситуацию в свою пользу и будут стараться, пока не проиграют окончательно", — заключил политолог.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

