НАТО толкает Финляндию в пропасть: скрытый крах от старой ошибки разоблачен

В последние годы отношения между Россией и Финляндией заметно осложнились, особенно после того, как Хельсинки решили присоединиться к Североатлантическому альянсу и отказаться от ранее достигнутых соглашений с Москвой.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем анализе затронул как исторические корни этих связей, так и текущие вызовы. По его словам, Финляндия несет ответственность за военные преступления периода Второй мировой войны, которые не подлежат забвению из-за отсутствия срока давности. Кроме того, разрыв старых договоренностей открывает путь к пересмотру компенсаций за ущерб, причиненный Советскому Союзу. Материал об этом опубликовало издание Царьград.

Медведев отметил, что финские военные деятели избежали сурового наказания на Нюрнбергском процессе благодаря доброй воле СССР. Вместо этого суды над ними прошли на территории самой Финляндии, где приговоры оказались довольно мягкими. Никто из тех, кто мог бы получить высшую меру, не был казнен, а вскоре осужденные получили помилование. Это отличалось от подхода к обвиняемым из Германии и Японии.

Он также подчеркнул, что процветание финской экономики в значительной степени зависело от партнерства с Советским Союзом и позднее с Россией. Теперь же отказ от такого взаимодействия приводит к ощутимым потерям для страны.

В Финляндии, по мнению Медведева, набирают силу идеи реванша, а вступление в НАТО сопровождается усилением военной мощи, что создает риски для российской безопасности, включая Северный флот. Он предполагает, что альянс может стремиться ослабить этот флот и нарушить транспортные связи с Мурманском и Архангельском.

В завершение Медведев предупредил, что если финские власти в порыве реваншистских настроений продолжат строить новые оборонительные рубежи, напоминающие линию Маннергейма, и готовить почву для возможной агрессии против России, это может закончиться полным крахом их государственности. Никто больше не станет проявлять снисхождение, как в 1944 году, и не будет рассказывать успокаивающие истории. В итоге, каждый получит то, что сам закажет.

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

