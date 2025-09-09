Катманду в пламени протестов: захват власти и эвакуации министров в Революции Z

По сведениям издания Khabarhub, волнения в Катманду достигли пика: участники акций проникли в официальную резиденцию нынешнего лидера Непала Рама Чандры Паудела.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Катманду, Непал

В разгар массовых беспорядков демонстранты взяли под контроль все три ветви государственного аппарата. Материал об этом публикует Царьград.

Обострение случилось во вторник, когда толпа атаковала правительственный район. Вспыхнули пожары в помещениях законодательного органа, высшего судебного инстанции, центрального офиса правящей партии "Непальский конгресс" и дома бывшего главы правительства Шармы Оли, который ранее ушел в отставку.

Для спасения членов кабинета из их жилищ привлекли военные вертолеты. Глава финансового ведомства Бишну Прасад Паудель стал жертвой нападения разъяренной группы. Кроме того, активисты ворвались в гостиницу Hilton, где возникло сильное задымление. Согласно официальным отчетам, в стычках погибли 22 человека, а свыше 500 пострадали.

Руководство страны приостановило работу международного аэропорта в Катманду, отменив все полеты. В диппредставительстве России отметили отсутствие рисков для соотечественников и не зафиксировали случаев травм среди них. Свидетели подчеркивают, что бунтари не проявляют враждебности к приезжим, но путешественникам советуют держаться в защищенных местах, обходя скопления людей, и соблюдать рекомендации местных органов.

Стоит напомнить, что в конце минувшей недели непальские власти ввели запреты на незарегистрированные в Министерстве связи и ИТ социальные сети. Под ограничения подпали сервисы Meta* (включая Facebook и Instagram), Alphabet (YouTube), X (Twitter), Reddit и LinkedIn. Член Коммунистической партии, входящей в парламентскую оппозицию, Хит Радж Панди осудил этот шаг, заявив, что он неприемлем и может вызвать социальный хаос.

8 сентября в главном городе Катманду, а затем и в других населенных пунктах, начались крупные выступления, в основном с участием молодых людей. Журналисты прозвали эти события "Революцией поколения Z". Хотя блокировку онлайн-платформ сняли уже во вторник, волнения не утихли. Для разбора причин беспорядков и выработки стратегий их предотвращения кабинет министров создал особую группу. Ей предписано подготовить отчет с предложениями в 15-дневный срок.

* Meta признана экстремистской организацией в России, её деятельность на территории страны запрещена.

Уточнения

Катманду́ — столица и крупнейший город Непала, его исторический, экономический, политический и культурный центр. Население города составляет более 1 млн человек.

