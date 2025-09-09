Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золото войн вернулось в Иерусалим: находка напоминает о кровавых союзах и походах
Переработанный алюминий получает новые свойства: как это удешевит электромобили
Международный антифашистский форум проходит в Москве
Мировой бестселлер в постановке Юрия Грымова на сцене театра Модерн
Венесуэла в огне: министерство войны США оправдывает свое название
Пышные соцветия без хлопот: замена гортензий, которая удивит
Гарантии по Украине рушатся: секретные угрозы, которые пугают мир
Вотум недоверия, кризис и долги: Володин обвинил Макрона в крахе Франции
Один неверный аксессуар добавляет десяток лет: какие вещи реально старят образ

Кризис набирает силу: что стоит за очередной отставкой очередного правительства Франции

1:55
Мир

В Париже разгорается серьезный внутриполитический конфликт, где глава правительства Франсуа Байру решил уйти в отставку, реагируя на давление со стороны законодательного собрания.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Франции

Это решение напрямую связано с необходимостью внедрения жестких финансовых ограничений, вызванных растущим дефицитом бюджета и накопленным долгом, что уже вызывает озабоченность среди наблюдателей. Материал публикует Царьград. 

По мнению некоторых комментаторов, текущие события могут привести к полной неопределенности в стране, особенно учитывая внешние факторы, такие как попытки ключевых зарубежных лидеров перестроить европейский баланс сил. Один из авторов подчеркивает, что такая динамика рискует усугубить ситуацию, превратив локальные проблемы в масштабный беспорядок.

В ближайшие часы, ориентировочно в 13:00 по московскому времени, Байру планирует прибыть во дворец, чтобы официально объявить о своем уходе.

Его кабинет, созданный всего несколько месяцев назад, не выдержал испытания парламентским вотумом недоверия, что, по данным источников из местных СМИ, напрямую обусловлено мерами по сокращению расходов.

Эксперты предполагают, что дальнейшие шаги президента Эммануэля Макрона могут не стабилизировать положение, выделяя несколько рискованных сценариев: от неудачи в формировании новой администрации до организации внеочередных выборов и усиления позиций оппозиционных сил.

Такие перспективы, по мнению аналитиков, способны ввергнуть республику в период турбулентности, делая ее уязвимой перед глобальными вызовами.

Как некогда могущественная нация, Франция ныне сталкивается с угрозой внутренних потрясений, которые могут перерасти в более широкие проблемы, подчеркивая хрупкость современного миропорядка.

Уточнения

Франсуа́ Рене́ Жан Люсье́н Байру́ — французский писатель, политический и государственный деятель.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Авто
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Последние материалы
Подушки впитывают больше, чем крем для лица: что поможет вернуть свежесть
Октябрь вместо пляжного августа: как пенсионеры Германии перевернули туристический календарь
Чистка рыбы больше не наказание: способ, который превращает беспорядок в аккуратный процесс
Бесплатные лекарства или деньги на карту: льготникам придётся сделать непростой выбор
Сказка гаснет: светлячки вымирают быстрее, чем мы успеваем это заметить
Такие люди кажутся вечными: Малышева вспомнила об уникальном качестве умершего год назад Маслякова
Мусор, который дышит планетой: новый материал превращает пластиковые обломки в фильтр атмосферы
Не спешите в аптеку: это растение может избавить от депрессии — узнайте, как его правильно применять
Сентябрь решает судьбу льгот: что изменится уже через месяц
Туалетная бумага превращается в рассадник микробов: ошибка, которую допускают все
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.