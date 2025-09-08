Островок долгожительства: назвал новый регион с самой большой продолжительностью жизни

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Остроботния на западе Финляндии стала регионом с самой большой продолжительностью жизни. В среднем там живут до 83,1 года.

Фото: flickr.com by Andreas Lehner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожилые мужчины

Это выше мирового среднего уровня (73,1 года).

По мнению ученых, это место обладает всеми признаками "голубой зоны". Там старики живут и до 100 лет и реже сталкиваются с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Кстати, Финляндия — одна из лидеров в мировых рейтингах счастья.

Уточнения

Остроботния — область Финляндии.



