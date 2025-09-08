Новосибирск становится научно-образовательным хабом между Россией и Африкой

1:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Подготовка кадров для национальных экономик, технологии и совместные научные исследования — эти направления стали приоритетными для обсуждения в ходе визита в Новосибирск африканской делегации, приезд которой был подготовлен Центром народной дипломатии (ЦНД) при поддержке администрации области.

Фото: Пресс-служба администрации Нижегородской области Технопром в Нижегородской области

Африканскую часть мероприятий Международного форума и выставки технологического развития Технопром уже можно назвать традиционной: если в прошлом году в Сибирь приехали представители 5 стран, то в этом — уже 8. 25 делегатов уровня глав посольств, министерств, госкомпаний и учреждений высшего образования приняли участие в работе форума и провели ряд важных встреч в столице Сибири и ее окрестностях. И если год назад визит носил скорее ознакомительный характер и соглашения заключались рамочные, то теперь стороны договаривались о конкретных совместных планах. Такой прогресс стал, по сути, закономерным итогом прошедшего года, на протяжении которого Центр народной дипломатии (с новосибирской группой компаний "Расцветай" в качестве попечителя) планомерно работал над повышением узнаваемости Новосибирска в Африке.

В первую очередь, "африканский бренд" Новосибирска завязан на деятельность Консорциума вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки, инициаторами создания которого на Технопроме-2024 выступили Центр народной дипломатии и Новосибирский государственный университет (НГУ). За минувший год вузы Консорциума подписали три десятка соглашений с африканскими университетами, а также с некоторыми министерствами стран Сахеля. Например, Центр народной дипломатии договорился с МИД Нигера об открытии для их дипломатических сотрудников курса русского языка, вести которые будут преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета.

В рамках реализации соглашений некоторые университеты уже приступили к реализации совместных образовательных проектов в Африке. Кроме того, одно из соглашений (с нефтяной госкомпанией Нигера) предполагало целевой набор студентов в два вуза — Томский политехнический университет (ТПУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ): с 1 сентября студенты приступили к занятиям в России, а до этого — проходили интенсивные курсы русского языка на базе партнерского Русского дома Центра народной дипломатии в Ниамее.

К слову, бесплатные курсы русского языка — визитная карточка всех Русских домов Центра, коих действует уже три — в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее. А к началу 2026-го в Африке запланировано открытие еще 3-х: в Мали, Гане и Ливии (Бенгази) — работа над этим уже начата. Ангола и Руанда, представители которых приняли самое деятельное участие в Технопроме-2025, также запросили открыть у них в странах Русские дома ЦНД и готовы найти школы и университеты для реализации совместных образовательных проектов, в первую очередь — международных классов и подготовительных факультетов российских вузов.

Внедрение русского языка как школьной дисциплины в систему среднего образования африканских стран — одна из тех амбициозных задач, над которой Центр народной дипломатии работал последний год. Во время СССР русский был доступен школьникам многих стран Африки. Глава национальной нефтяной компании Буркина-Фасо SONABHY Ламин Траоре на полях Технопрома-2025 с сожалением отметил, что он поступал в школу с преподаванием русского языка, но, когда оканчивал ее в 2004-м, этого предмета в его школе уже не было. Ламин Траоре выразил надежду, что отношения России и Африки снова выйдут на тот уровень, когда русский будут преподавать в каждой школе. И Центр народной дипломатии активно работает в этом направлении. Первые шаги уже сделаны. В частности, у ЦНД есть договоренность с Центром международного сотрудничества Министерства просвещения России и Министерством среднего образования Буркина-Фасо о старте в октябре текущего года на базе одной из буркинийских школ пилотного проекта по проведению на базе 10 класса (всего в школах Буркина-Фасо учатся 12 классов) интенсивного курса русского языка. В настоящее время определяется учреждение, с которого начнется этот проект.

Ввести русский язык в школах выразила желание и Гана: министр по специальным проектам Эммануэль Агиекум подчеркнул, что у них уже есть несколько школ, которые готовы сотрудничать в этом направлении. И в рамках визита министра в НГУ (в продолжение работы африканской делегации на Технопроме-2025) стороны договорились о реализации программы международного класса при участии университета и ЦНД. Помимо этого, Гана готовит списки абитуриентов для прохождения годичных подготовительных курсов НГТУ — 15 человек отправятся в октябре в Новосибирск по целевому набору. И эти решения Ганы — прямой результат работы Центра народной дипломатии и вузов Консорциума в Африке на протяжение года.

Другой практический результат — официальное оформление российско-африканских научных отношений. Главы академий наук Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали на Технопроме-2025 меморандум о сотрудничестве с представителем РАН. А до этого обсудили перспективы совместной работы на специальной сессии. Африку прежде всего интересует прикладная наука — неудивительно, что участников делегации привел в восторг Академпарк и достижения его резидентов в области высоких технологий и IT. А специально для представителей Ганы было организовано посещение Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, где их крайне заинтересовали возможности совместных исследований с целью получения для Ганы растений и животных, устойчивых к жаре и засухе.

Сельское хозяйство, как отрасль напрямую связанная с обеспечением продовольственной безопасности, вообще крайне важна для Африки. Африканские участники Технопрома уже второй год поражаются тому, как Новосибирской области удается получать рекордные показатели в агросекторе, несмотря на суровый климат и расположение в зоне рискованного земледелия. А новосибирские аграрии подогревают интерес, сообщая, что нет разницы — слишком жарко или слишком холодно большую часть года, главное — правильно распорядиться ресурсами. Поэтому африканцы очень заинтересованы в том, чтобы Новосибирск готовил кадры для их сельского хозяйства, а также в совместных исследованиях для выведения новых пород и сортов, защиты животных и растений от болезней и вредителей, улучшения качества почвы, решении вопросов орошения и т. д.

Буркина-Фасо, где был открыт первый партнерский Русский дом Центра народной дипломатии, явно лидирует в данной сфере. В рамках Технопрома-2025 Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства страны подписало соглашение с Новосибирским государственным аграрным университетом о целевой подготовке кадров для аграрного сектора Буркина-Фасо (и в первую очередь, сотрудников для самого министерства). Кроме того, договоренность предполагает совместную работу по открытию в Уагадугу учебно-исследовательского центра биологической и биорациональной защиты растений. Данная инициатива — о совместной лаборатории — была высказана лично президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путином в мае 2025 года.

Таким образом, Новосибирск всего за год уверенно занял лидирующие позиции в формировании российско-африканской повестки и готов стать международным хабом в образовательной и научной сферах, что подразумевает не только обмен знаниями, но и усиление российского влияния в Африке за счет экспорта наших технологий.