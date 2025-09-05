Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Токсичный скандал: Йемен обвиняет хуситов в создании химического оружия

Мир

В Йемене звучат серьезные обвинения в адрес шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующего север страны, в разработке химического оружия при участии иранских специалистов.

Снаряды
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Снаряды

Министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни заявил, что это представляет угрозу не только для региона, но и для глобальной стабильности. Материал об этом публикует Царьград

Он призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) и Организацию по запрещению химического оружия провести thorough расследование и принять меры, чтобы предотвратить использование йеменской территории для производства запрещенных веществ.

По словам аль-Арьяни, хуситы якобы создали заводы по изготовлению химического оружия под управлением экспертов из Ирана, что усиливает напряжение в гражданской войне, длящейся уже годы.

Он отметил, что Иран, по его данным, поставил токсичные газы и материалы, необходимые для таких разработок, на контролируемые хуситами территории. Это заявление было сделано в интервью эмиратской газете The National, где министр подчеркнул катастрофические последствия для безопасности.

Такие обвинения подчеркивают роль внешних сил в эскалации конфликта и могут привести к новым санкциям или дипломатическим мерам. Пока официальные реакции от заинтересованных сторон отсутствуют, но ситуация требует внимания, так как она затрагивает не только йеменский кризис, но и стабильность Ближнего Востока в целом.

Уточнения

Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
