Токсичный скандал: Йемен обвиняет хуситов в создании химического оружия

В Йемене звучат серьезные обвинения в адрес шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующего север страны, в разработке химического оружия при участии иранских специалистов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Снаряды

Министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Арьяни заявил, что это представляет угрозу не только для региона, но и для глобальной стабильности. Материал об этом публикует Царьград.

Он призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) и Организацию по запрещению химического оружия провести thorough расследование и принять меры, чтобы предотвратить использование йеменской территории для производства запрещенных веществ.

По словам аль-Арьяни, хуситы якобы создали заводы по изготовлению химического оружия под управлением экспертов из Ирана, что усиливает напряжение в гражданской войне, длящейся уже годы.

Он отметил, что Иран, по его данным, поставил токсичные газы и материалы, необходимые для таких разработок, на контролируемые хуситами территории. Это заявление было сделано в интервью эмиратской газете The National, где министр подчеркнул катастрофические последствия для безопасности.

Такие обвинения подчеркивают роль внешних сил в эскалации конфликта и могут привести к новым санкциям или дипломатическим мерам. Пока официальные реакции от заинтересованных сторон отсутствуют, но ситуация требует внимания, так как она затрагивает не только йеменский кризис, но и стабильность Ближнего Востока в целом.

Уточнения

Йе́мен — государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова.

