Пехотные подразделения армии США планируют модернизировать с помощью нейросети.

0:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Пентагон заключил начал работать с калифорнийским стартапом TurbineOne, чтобы внедрить в армию искусственный интеллект.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помощь ИИ в терапии

ИИ собираются применять в пехотных подразделениях.

Технологии помогут военным распознавать дроны и другие угрозы даже при нарушении связи. США стремятся к тому, чтобы в 10-25 раз быстрее противников обрабатывать информацию, пишет WSJ.

Такая система сможет работать на любых устройствах, даже на телефонах, без привлечения аналитиков.

Контракт со стартапом, кстати, стоит $98,9 млн.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

