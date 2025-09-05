Пехотные подразделения армии США планируют модернизировать с помощью нейросети.

Пентагон заключил начал работать с калифорнийским стартапом TurbineOne, чтобы внедрить в армию искусственный интеллект.
ИИ собираются применять в пехотных подразделениях.
Технологии помогут военным распознавать дроны и другие угрозы даже при нарушении связи. США стремятся к тому, чтобы в 10-25 раз быстрее противников обрабатывать информацию, пишет WSJ.
Такая система сможет работать на любых устройствах, даже на телефонах, без привлечения аналитиков.
Контракт со стартапом, кстати, стоит $98,9 млн.
Уточнения
Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
