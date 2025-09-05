Европа под давлением: что грозит европейским армиям после заявления США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Мир

Сокращение финансирования США программ помощи европейским армиям, граничащим с Россией, не приведет к критическим последствиям для этих стран. Об этом Pravda.Ru заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Армия Японии
Фото: commons.wikimedia.org by JGSDF, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Армия Японии

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США планируют уменьшить финансирование программ, направленных на подготовку и оснащение армий европейских стран, граничащих с Россией. По информации агентства, министерство обороны США уже уведомило европейских чиновников о приостановке помощи. Сокращение может затронуть сотни миллионов долларов, выделяемых на закупку оборудования и вооружения, в том числе в рамках Балтийской инициативы по безопасности.

Оленченко, комментируя эту новость, отметил, что не стоит рассматривать это заявление Вашингтона как окончательное решение.

"Сейчас речь идет о планировании, а не о конкретных действиях. Бюджет США вступает в силу с первого октября и может изменяться. Это один из рычагов давления на Европу, но сокращение, скорее всего, будет частичным и не радикальным", — пояснил Оленченко.

Он отметил, что заявления американской стороны могут использоваться для давления на европейские страны с целью увеличения их расходов на оборону и принятия выгодных США решений, однако реальная помощь пострадает минимально.

"Немецким, итальянским, польским армиям не стоит волноваться. В общем объеме это скорее сигнал, чем радикальное сокращение поддержки", — добавил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
