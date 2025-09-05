Европа под давлением: что грозит европейским армиям после заявления США

Сокращение финансирования США программ помощи европейским армиям, граничащим с Россией, не приведет к критическим последствиям для этих стран. Об этом Pravda.Ru заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США планируют уменьшить финансирование программ, направленных на подготовку и оснащение армий европейских стран, граничащих с Россией. По информации агентства, министерство обороны США уже уведомило европейских чиновников о приостановке помощи. Сокращение может затронуть сотни миллионов долларов, выделяемых на закупку оборудования и вооружения, в том числе в рамках Балтийской инициативы по безопасности.
Оленченко, комментируя эту новость, отметил, что не стоит рассматривать это заявление Вашингтона как окончательное решение.
"Сейчас речь идет о планировании, а не о конкретных действиях. Бюджет США вступает в силу с первого октября и может изменяться. Это один из рычагов давления на Европу, но сокращение, скорее всего, будет частичным и не радикальным", — пояснил Оленченко.
Он отметил, что заявления американской стороны могут использоваться для давления на европейские страны с целью увеличения их расходов на оборону и принятия выгодных США решений, однако реальная помощь пострадает минимально.
"Немецким, итальянским, польским армиям не стоит волноваться. В общем объеме это скорее сигнал, чем радикальное сокращение поддержки", — добавил эксперт.
