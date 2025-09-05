Европа под давлением: что грозит европейским армиям после заявления США

1:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Сокращение финансирования США программ помощи европейским армиям, граничащим с Россией, не приведет к критическим последствиям для этих стран. Об этом Pravda.Ru заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Фото: commons.wikimedia.org by JGSDF, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Армия Японии

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США планируют уменьшить финансирование программ, направленных на подготовку и оснащение армий европейских стран, граничащих с Россией. По информации агентства, министерство обороны США уже уведомило европейских чиновников о приостановке помощи. Сокращение может затронуть сотни миллионов долларов, выделяемых на закупку оборудования и вооружения, в том числе в рамках Балтийской инициативы по безопасности.

Оленченко, комментируя эту новость, отметил, что не стоит рассматривать это заявление Вашингтона как окончательное решение.

"Сейчас речь идет о планировании, а не о конкретных действиях. Бюджет США вступает в силу с первого октября и может изменяться. Это один из рычагов давления на Европу, но сокращение, скорее всего, будет частичным и не радикальным", — пояснил Оленченко.

Он отметил, что заявления американской стороны могут использоваться для давления на европейские страны с целью увеличения их расходов на оборону и принятия выгодных США решений, однако реальная помощь пострадает минимально.