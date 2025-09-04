Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Франция оказалась на пороге глубокого кризиса, где политическая нестабильность может перерасти в экономический и социальный коллапс. Новость публикует издание EADaily

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Франции

Как сообщает радио RFI, 8 сентября запланирован вотум недоверия правительству, а уже 10 сентября ожидается крупная забастовка, организованная движением "Заблокируем всё".

Это объединение, появившееся в ответ на политику жесткой экономии, призывает граждан не тратить деньги, не работать и не платить налоги, выступая против элит и сокращения расходов. В интернете распространяются видео протестов, где толпы захватывают улицы и конфликтуют с полицией у Елисейского дворца, что усиливает напряжение.

Ранее премьер-министр Франсуа Байру объявил 2026 год "белым", подразумевая урезание бюджетных расходов на 43,8 миллиарда евро в различных сферах, без повышения социальных выплат, пенсий и зарплат, несмотря на рост инфляции. Это решение быстро сплотило оппозицию, включая левое крыло, зеленых, социалистов и коммунистов, под флагом движения "Заблокируем всё", которое возглавляют фигуры вроде Жана-Люка Меланшона. Такая политика вызвала волну недовольства, усугубляя и без того сложную ситуацию с шестой сменой кабинета министров за короткий период.

Президент Эммануэль Макрон, несмотря на растущий хаос, настаивает на своем пребывании у власти до 2027 года, аргументируя это выбором народа.

Однако это только подливает масло в огонь, потенциально усиливая протесты и угрожая стабильности всей страны. Если забастовка 10 сентября пройдет массово, она может парализовать экономику, что станет серьезным предупреждением для других европейских государств.

Уточнения

Жан-Люк Меланшо́н — французский государственный и политический деятель левого толка, журналист.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
