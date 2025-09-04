Скандал на фоне ШОС: в Казахстане грядут странные аресты и перемены

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Казахстане разгорелся громкий инцидент, связанный с предполагаемыми задержаниями высокопоставленных лиц, о чем сообщили журналисты казахстанского издания Orda, ссылаясь на свои источники.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

По их данным, под арест попал министр иностранных дел Марат Нуртлеу, а вместе с ним бизнесмен Гаджи Гаджиев. Кроме того, появились сведения о проблемах у нескольких сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ), хотя имена последних пока не уточнены. Задержания, если они имели место, произошли вскоре после окончания саммита ШОС в Китае, что добавляет интриги к возможным причинам. Материал публикует Царьград. 

Orda указывает, что арест Нуртлеу состоялся у него дома, а обыски были проведены как у министра, так и у Гаджиева. Журналисты подчеркивают, что это событие могло быть связано с возвращением делегации из Китая, где Казахстан активно участвовал в международных переговорах. Такие действия вызывают вопросы о внутренних расследованиях, потенциально затрагивающих дипломатические связи или коррупционные схемы.

Однако официальные органы Казахстана быстро отреагировали на эти сообщения. Министр информации Аида Балаева назвала информацию неподтвержденной, не предоставив дальнейших деталей. Аналогично, представители Министерства иностранных дел опровергли слухи, заявив, что все это является дезинформацией. Таким образом, на данный момент достоверность задержаний остается под сомнением, и ситуация может развиваться, требуя дополнительных проверок.

Это происшествие подчеркивает уязвимость высокопоставленных фигур в контексте глобальных событий, таких как саммит ШОС, и напоминает о важности верификации источников в новостях.

Уточнения

Шанхайская Организация Сотрудничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
