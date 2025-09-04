США готовятся к отправке людей на Марс: вот каков их план действий

В следующем десятилетии США собираются начать отправлять людей на Марс.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поверхность Марса

Перед этим они будут отправлять полезные грузы на Луну для строительства там базы, рассказал FoxNews министр транспорта, исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.

Корабль с четырьмя астронавтами облетит Луну уже в апреле следующего года, а после их высадят на 8-12 дней. Сейчас самый долгий срок нахождения на Луне за всю историю составлял три дня.

В начале следующего десятилетия астронавты полетят на Марс с миссией на 8 месяцев.

Президент США Дональд Трамп ранее несколько раз говорил о планах освоения Марса. Например, то, что до конца своего срока он хотел бы установить "звездно-полосатый флаг на планете Марс".

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

