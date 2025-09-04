Бум интереса к родительству в Корее появился после необычной мотивации

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

В Корейских организациях сотрудникам платят очень внушительные суммы, чтобы они рожали как можно больше детей.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Беременность

Основатель южнокорейской строительной компании Booyoung в прошлом году начал предлагать по 100 млн вон ($71 тыс.) за каждого ребёнка, который родится в семье его работника, включая рождённых за последние три года.

Внутри компании почти каждый сотрудник заинтересовался родительством после этого. Такая материальная поддержка поспособствовала увеличению числа появления на свет малышей.

Затем идею заимствовали и другие корпорации в Корее. Например, Krafton платит до $72 тыс., а Hanwha Group — свыше $820 тыс. Около 86% сотрудников этих компаний задумываются о рождении детей после введения новых мер поддержки.

Сейчас в Юной Корее демографический кризис, а коэффициент рождаемости там самый низкий в мире.

Уточнения