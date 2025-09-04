Бум интереса к родительству в Корее появился после необычной мотивации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Корейских организациях сотрудникам платят очень внушительные суммы, чтобы они рожали как можно больше детей.

Основатель южнокорейской строительной компании Booyoung в прошлом году начал предлагать по 100 млн вон ($71 тыс.) за каждого ребёнка, который родится в семье его работника, включая рождённых за последние три года.

Внутри компании почти каждый сотрудник заинтересовался родительством после этого. Такая материальная поддержка поспособствовала увеличению числа появления на свет малышей.

Затем идею заимствовали и другие корпорации в Корее. Например, Krafton платит до $72 тыс., а Hanwha Group — свыше $820 тыс. Около 86% сотрудников этих компаний задумываются о рождении детей после введения новых мер поддержки.

Сейчас в Юной Корее демографический кризис, а коэффициент рождаемости там самый низкий в мире.

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?, МФА: [tɛɦa̠nminɡuk̚], Коре́йская Респу́блика) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
