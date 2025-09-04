Вотум недоверия или спектакль: почему кресло фон дер Ляйен почти непотопляемо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Мир

Реальная возможность смены председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен крайне мала. Даже если вотум недоверия будет объявлен, финансовая и военная поддержка Украины, скорее всего, останется без изменений. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил политолог, директор Института международных отношений "Сотрудничество" Алексей Бычков.

урсула фон дер ляйен
Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
урсула фон дер ляйен

Ранее американское издание Politico сообщало, что "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" в Европарламенте призвал вынести вотум недоверия фон дер Ляйен. Поводом стали обвинения Еврокомиссии в бездействии по вопросу палестино-израильского конфликта и торговое соглашение с США. Голосование может состояться уже в октябре.

Комментируя эту инициативу, Бычков отметил сложность процедуры и влияние внешних факторов.

"На юридическом уровне заменить председателя Еврокомиссии крайне сложно. Процесс бюрократизирован и защищает позиции руководства. При этом заметна значительная политическая зависимость от Вашингтона, и многое будет зависеть от того, насколько США решительно будут поддерживать смену председателя. Даже если вотум пройдет, изменения в финансовой поддержке Украины маловероятны, хотя общая европейская концепция политики может измениться", — пояснил эксперт.

Бычков добавил, что политический раскол в Европарламенте сохраняется с момента избрания фон дер Ляйен и усугубился после давления со стороны США и внутреннего противостояния между консервативными и либеральными фракциями.

"Даже те, кто голосовал за избрание фон дер Ляйен, частично изменили свою позицию. Это повлияет на исход противостояния, но в целом структура Европейской комиссии защищена, и любые перемены будут медленными", — отметил политолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
