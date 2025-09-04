Зангезурский коридор меняет расклад сил, сея хаос в планах великих держав на Кавказе

Ростислав Ищенко разобрал возможные последствия для Москвы в случае, если контроль над транспортным путем в Армении перейдет к американским структурам, особенно после заключения соглашения между Ереваном и Баку.

По его оценке, такое развитие событий усилит влияние Вашингтона в этом районе, что невыгодно для российской стороны, но не приведет к полному краху. В то же время это ослабит позиции Анкары, у которой накопилось больше разногласий с американцами, чем с нами. Ищенко рассуждал об этом в интервью изданию "Военное дело".

В частности, это может помешать реализации масштабного плана по созданию единого пространства, где наибольшую опасность представляет экономический аспект — доставка ресурсов из Центральной Азии в Европу альтернативными путями, минуя российскую территорию.

Аналитик отметил, что в нынешних обстоятельствах невозможно сохранять доминирование во всех направлениях одновременно, и столкновение с турками в этом секторе сейчас не вписывается в приоритеты.

Американцы не сумеют прочно закрепиться без опоры на ключевых игроков вроде Турции, Ирана или России. Иран остается их противником, турки раздражены вмешательством в сирийские дела и поддержкой определенных групп на Кавказе, а Москве требуется время для урегулирования других конфликтов и укрепления позиций в Европе.

Он напомнил о прошлом опыте, когда по схожим мотивам оказывалась помощь в логистике для операций в другой стране, включая использование баз и хабов.

Позже, когда обстановка изменилась, все это было отменено. По его мнению, аналогичная тактика применяется и теперь, хотя это вынужденная мера. В итоге присутствие американцев в этом коридоре предпочтительнее, чем доминирование турок или азербайджанцев.

"Зангезу́рский коридо́р" - продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

