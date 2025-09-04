Ракеты Taurus и тайный план Германии: российский сенатор дал жесткий прогноз

Германия должна понимать последствия поставок крылатых ракет "Таурус" Украине и возможной их эксплуатации против России. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился максимально скрыть причастность Германии к поставкам ракет Украине. С комплектующих удаляется заводская маркировка, заменяются отдельные детали, но управлять системами будут командированные немецкие военные.

Комментируя эти данные, Джабаров отметил, что любые попытки скрыть участие Германии не освободят ее от ответственности.

"Как бы они ни меняли маркировку или детали, сразу станет понятно, что ракеты произведены в Германии. За это придется ответить, вплоть до уничтожения заводов, которые их выпускают", — подчеркнул Джабаров.

Он также предупредил, что реваншистские настроения в немецкой политике могут иметь катастрофические последствия для государства и населения.