Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lada Vesta впервые получила шестиступку иностранного производства — заявлен впечатляющий ресурс
Как выбрать идеальный оттенок блонда по типу кожи и глазам — советы стилистов
Фрукт с репутацией врага стройности: свойства банана, которые меняют отношение к диете
От безликой комнаты к уютному гнёздышку: 7 советов по преображению гостиной
Этот сливочный пирог с курицей исчезает со стола первым: раскроем главный секрет удачной начинки
Наемники в панике бегут: тайна массовых потерь и уничтожений ВСУ на фронте раскрыта
Падение в ловушку: ТЦ выплатил полмиллиона женщине за падение
Зеленский в ловушке: России не нужна встреча с украинским узурпатором
8 перекусов для школьника: и сытно, и полезно, и для мозга в самый раз

Шок от рукопожатия: Китайский парад раскрывает скрытые альянсы и угрозы

2:27
Мир

Во время военного парада в Китае, который стал частью мероприятий Шанхайской организации сотрудничества, произошла неожиданная и загадочная беседа между лидером КНДР Ким Чен Ыном и спикером Национального собрания Южной Кореи У Вон Сиком.

Ким Чен Ын
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ким Чен Ын

Это событие, которое многие считали невозможным из-за исторических противоречий, стало возможным благодаря дипломатическому вмешательству России и Китая. Детали разговора, который включал рукопожатие и обмен репликами, останутся неизвестными до 4 сентября, когда, по информации источников, они будут обнародованы. Материал о встрече публикует Царьград. 

Это развитие событий подчеркивает, как геополитические маневры могут менять динамику конфликтов, которые казались незыблемыми.

Саммит ШОС в китайском городе Тяньцзинь, проходивший с 31 августа по 1 сентября, собрал лидеров нескольких стран, включая президента России Владимира Путина.

Во время визита были достигнуты соглашения, в частности, о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" между Россией и Китаем, что усиливает экономические связи в регионе. Путин остался на военный парад в качестве почетного гостя, где и случилась эта интригующая встреча. Западные СМИ отреагировали остро, называя такие альянсы "осью зла" и выражая беспокойство по поводу укрепления связей между авторитарными режимами.

Агентство Yonhap, ссылаясь на очевидцев, сообщило, что У Вон Сик напомнил Ким Чен Ыну об их последней встрече семь лет назад в 2018 году на пограничной территории Пханмунджом, где обсуждались вопросы мира.

Тогда У Вон Сик имел личные связи с КНДР, включая проживание его сестер в этой стране. Теперь же их диалог, состоявшийся на фоне глобальных напряжений, намекает на возможное потепление в отношениях между Севером и Югом Корейского полуострова. Без сомнения, такая встреча не могла произойти без согласования с Москвой и Пекином, которые, судя по всему, выступили в роли посредников. Если информация, запланированная к раскрытию 4 сентября, подтвердит сдвиг в политике, это может стать поворотным моментом в азиатской дипломатии.

Уточнения

Ким Чен Ын — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель.

У Вон Сик - южнокорейский политический и государственный деятель, председатель Национального собрания Республики Корея (с 5 июня 2024 года), бывший член либеральной "Демократической партии".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Добро пожаловать: обнаружен космический гость и он не такой, как вы представляли
Наука и техника
Добро пожаловать: обнаружен космический гость и он не такой, как вы представляли
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
8 перекусов для школьника: и сытно, и полезно, и для мозга в самый раз
Ваша собака знает будущее: как читать знаки, которые питомец подаёт каждый день
Москва и Петербург в шоке: теперь регионы догоняют по доходам креативщиков
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Даже самый дорогой ремонт будет выглядеть дёшево: 3 главные ошибки в оформлении интерьера
Больше никаких батареек: это устройство генерирует электричество из воздуха и воды
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Тайна умного ребенка: ответ может крыться в самых первых месяцах жизни
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.