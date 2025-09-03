Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Политолог Ростислав Ищенко поделился своим взглядом на перспективы переговоров между лидерами России и Украины.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

В эксклюзивном интервью для издания "Военное дело" он подчеркнул, что Москва не видит необходимости в личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского на текущем этапе, так как это не принесет реальных результатов. По его мнению, украинский лидер стремится к такой встрече, чтобы повысить свой международный статус и продемонстрировать значимость на мировой арене.

Ищенко напомнил, что позиция России была четко изложена ранее: любые переговоры возможны только после того, как Украина примет конструктивный подход и рабочие группы договорятся о деталях на основе российских инициатив.

В противном случае, встреча может быть организована лишь для формального подписания документов, но это не является приоритетом для Москвы. Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп пытается повлиять на Зеленского, чтобы склонить его к компромиссу, но Россия не намерена вмешиваться в эти усилия.

Более того, Ищенко указал, что Россия готова к некоторым компромиссам по техническим аспектам, таким как сроки и порядок выполнения требований, но принципиальные позиции останутся неизменными.

Он предупредил, что по мере ухудшения ситуации в Украине, включая возможный военный или политический коллапс, условия для мира станут жестче, вплоть до крайних мер, хотя Россия не стремится к такому развитию событий.

Уточнения

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко — российский (в прошлом — украинский) политолог, пропагандист, бывший дипломат, обозреватель МИА "Россия сегодня". 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
