Роды в пустыне станут трендом? Женщина неожиданно родила на популярном фестивале Burning Man

Популярный фестиваль Burning Man стал местом, где появился новый человек. Женщина родила прямо в пустыне очень неожиданно для себя.

Пустыня

Она вместе с мужем ночевала в трейлере на территории проведения фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне штата Невада.

Ночью ей стало плохо: появилась сильная боль внизу живота. Через несколько часов женщина, которая даже не знала о своем положении, родила дочь в туалете трейлера.

Ее муж на удачу нашел среди других участников фестиваля акушерку, педиатра и гинеколога, которые помогли его супруге, и новорожденному ребенку.

Дочка родилась здоровой, хотя ее вес составлял 1,6 килограмма.

Интересно, что женщина всю беременность даже не подозревала об этом — у нее не было каких-либо видимых признаков и сопутствующих симптомов.

