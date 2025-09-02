Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплатная пропасть: Восточная Германия снова отстаёт от Запада
Отпуск для вас, трагедия для кота: почему даже временная передержка — огромное испытание для питомца
Кошмар в небе: рейс VA50 Virgin Australia превращается в мучение для пассажиров
Ваш кошелёк в безопасности: 5 золотых правил от МВД против аферистов
Маленькая деталь крадёт у квартиры статус — и делает ремонт зря потраченными деньгами
Прощайте, балетки: эспадрильи Мэри Джейн — новый тренд начала осени 2025, покоряющий сердца модниц
Факты, которые вы могли не знать: кумир женщин Ричард Гир празднует 76-летие
Эффектный цвет без фокусов: простые хитрости для идеальных драников
Опасные привычки за рулём: эти водители чаще всего игнорируют поворотники

Роды в пустыне станут трендом? Женщина неожиданно родила на популярном фестивале Burning Man

0:57
Мир

Популярный фестиваль Burning Man стал местом, где появился новый человек. Женщина родила прямо в пустыне очень неожиданно для себя.

Пустыня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Она вместе с мужем ночевала в трейлере на территории проведения фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне штата Невада.

Ночью ей стало плохо: появилась сильная боль внизу живота. Через несколько часов женщина, которая даже не знала о своем положении, родила дочь в туалете трейлера.

Ее муж на удачу нашел среди других участников фестиваля акушерку, педиатра и гинеколога, которые помогли его супруге, и новорожденному ребенку.

Дочка родилась здоровой, хотя ее вес составлял 1,6 килограмма.

Интересно, что женщина всю беременность даже не подозревала об этом — у нее не было каких-либо видимых признаков и сопутствующих симптомов.

Уточнения

англ   lang="en">«Burning Man» (МФА: МФА: «Горящий человек») — ежегодное мероприятие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в штате Невада на западе США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Последние материалы
IT-гений на службе скорби: как современные технологии меняют традиционный похоронный бизнес
Дыра в непробиваемой системе: что позволило террористам сбежать из СИЗО
Москвичка отсудила должность у нейросети: вот как правильно заменять человека ИИ на работе
Ваш организм превращается в печь: спорт, после которого калории горят часами
Как переплыть океан на вёслах за 139 дней? Три брата раскрыли, что им помогло побить рекорд Конюхова
Лук любит холод, но терпеть не может ошибок: секрет правильной посадки осенью
Как имя влияет на шанс получить работу? Учёные удивили
Икра без переплат: мониторинг цен откроет новые возможности для покупателей
Лакомство с вашего стола — медленный яд для кошки: роковая ошибка всех хозяев
Красиво, но жить невозможно: стильные дизайнерские решения, которые добавляют проблем каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.