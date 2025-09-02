Роды в пустыне станут трендом? Женщина неожиданно родила на популярном фестивале Burning Man

Популярный фестиваль Burning Man стал местом, где появился новый человек. Женщина родила прямо в пустыне очень неожиданно для себя.
Она вместе с мужем ночевала в трейлере на территории проведения фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне штата Невада.
Ночью ей стало плохо: появилась сильная боль внизу живота. Через несколько часов женщина, которая даже не знала о своем положении, родила дочь в туалете трейлера.
Ее муж на удачу нашел среди других участников фестиваля акушерку, педиатра и гинеколога, которые помогли его супруге, и новорожденному ребенку.
Дочка родилась здоровой, хотя ее вес составлял 1,6 килограмма.
Интересно, что женщина всю беременность даже не подозревала об этом — у нее не было каких-либо видимых признаков и сопутствующих симптомов.
