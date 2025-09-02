Как США пытались скрыть секретную информацию от СССР, и причём тут Титаник

Мир

США после трагедии с "Титаником" пытались найти корабль, чтобы скрыть секретную операцию от Советского союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Francis Godolphin Osbourne Stuart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Титаник

По словам океанолога Роберта Балларда, во время поисков "Титаника" его останки все таки были обнаружены, но потом с финансированием возникли трудности.

Через некоторое время эта ситуация привлекла внимание ВМС США. Они согласились финансировать, но при условии, что вместе с поисками "Титаника" попытаются обнаружить данные о затонувших подлодках "Трешер" и "Скорпион".

"Тогда люди не были в курсе, что поиски "Титаника" — всего лишь прикрытие для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки", — раскрыл подробности Баллард.

Американцы не хотели допускать, что чтобы об операции узнали в СССР, пишет WSJ.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

