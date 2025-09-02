Как США пытались скрыть секретную информацию от СССР, и причём тут Титаник

США после трагедии с "Титаником" пытались найти корабль, чтобы скрыть секретную операцию от Советского союза.
По словам океанолога Роберта Балларда, во время поисков "Титаника" его останки все таки были обнаружены, но потом с финансированием возникли трудности.
Через некоторое время эта ситуация привлекла внимание ВМС США. Они согласились финансировать, но при условии, что вместе с поисками "Титаника" попытаются обнаружить данные о затонувших подлодках "Трешер" и "Скорпион".
"Тогда люди не были в курсе, что поиски "Титаника" — всего лишь прикрытие для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки", — раскрыл подробности Баллард.
Американцы не хотели допускать, что чтобы об операции узнали в СССР, пишет WSJ.
Уточнения
