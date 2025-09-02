IT-гений на службе скорби: как современные технологии меняют традиционный похоронный бизнес

Леон Лим получил образование в сфере IT в Сингапуре. Пять лет назад он присоединился к команде разработчиков софта для государственных структур.

В 2024 году 30-летний мужчина уже получал шестизначную зарплату и был готов стать начальником, но вместо этого он ушел из сферы, чтобы присоединиться к семейному похоронному бизнесу.

Им владеет супруга Леона, его устроили туда в качестве IT-менеджера. Дед супруги основал ритуальное агентство в 1993 году.

"Пока я проводил дни за экраном, она помогала людям справиться с утратой и управляла компанией, основанной на цели и традициях", — сказал Лим.

Теперь мужчина за меньшую зарплату работает с теми, кто недавно пережил утрату.

Лим уже внедряет технологии ИИ в консервативную сферу. Уже разработан чат-бот, отвечающий на распространённые вопросы о похоронных обычаях, и онлайн-планнер, который помогает с организацией погребения.

