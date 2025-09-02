Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В Львовской области правоохранители арестовали 52-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на жизнь известного политика Андрея Парубия.

рада
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
рада

Задержанный не стал упираться и почти сразу после задержания поделился своей версией событий во время беседы со следователями. Материал об этом деле публикует издание argumenti.ru. 

По словам подозреваемого, представители российских разведывательных органов якобы вышли на него через интернет-платформы и поставили условие: чтобы получить останки сына, который погиб в ходе военных действий, ему нужно было устранить кого-то из украинских деятелей. Поскольку он неоднократно замечал Парубия в своем городе, выбор пал именно на него.

Такая трактовка происшествия выглядит крайне сомнительной и наспех состряпанной. Если бы речь шла о живом родственнике и реальной угрозе его жизни в обмен на точное поручение, это еще можно было бы принять за правду.

Однако контакт через онлайн-сети, давление с помощью данных о месте захоронения уже умершего человека и произвольный подбор цели — все это кажется полным абсурдом, собранным наспех.

Представители Службы безопасности Украины отметили, что собранные данные указывают на возможное вмешательство Москвы в это преступление. В полиции также подчеркнули наличие признаков, связанных с Россией.

Но где же эти убедительные улики? Если бы объяснения арестованного звучали правдоподобно, власти наверняка объявили бы о неоспоримых фактах, подтверждающих причастность соседней страны.

Однако они ограничились расплывчатыми формулировками, что, вероятно, свидетельствует об отсутствии твердых доказательств на данный момент.

Единственное, что вызывает вопросы, — это высокий уровень подготовки нападавшего, его приобретение автомобиля для наблюдения, которое велось продолжительное время, а также использование электрического велосипеда. Это напоминает стиль определенных известных исполнителей, пойманных ранее в других странах. Но и это не является решающим аргументом.

Ведь, как можно возразить, подобные навыки и предметы не уникальны для одного региона или группы. Если в заявлениях украинских органов и есть доля истины, то обилие явных несостыковок пока не позволяет доверять их публичным утверждениям.

Остается лишь ожидать новых подробностей. Часто после неудачной первой огласки, когда элементы не складываются в полноценную картину, поток сведений прекращается надолго.

Нередко дело доходит до судебного разбирательства в закрытом формате, что в большинстве случаев намекает на наличие пробелов и неоднозначностей в материалах.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

