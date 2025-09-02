В России ответили на заявление Финляндии о победе страны в войне с СССР

Россия не собирается пересматривать границы с Финляндией, а вопрос территориальных переделов давно закрыт. Ситуацию Pravda.Ru пояснила первый зампред комитета Госдумы Светлана Журова, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба о "победе" страны в войне с СССР.
Ранее Стубб заявил, что страна "победила" в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. "Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость", — сказал Стубб.
Журова напомнила о прежних добрососедских отношениях и совместных проектах.
"У нас были невероятно теплые отношения, такие настоящие добрососедские, правда очень теплые. Сейчас накрутили людей, и они потихонечку отходят от нас", — сказала Журова.
Она выразила надежду на быстрое восстановление сотрудничества после завершения конфликта. Журова отвергла опасения в Финляндии насчет возможных территориальных претензий со стороны России.
"Их действительно там кто-то убеждает, что Россия будет претендовать на их территорию. И они убеждать пытаются в этом людей. Вот что Россия точно не собирается делать, все это закончилось, и возврата к переделу не может быть", — заключила Журова.
