В России ответили на заявление Финляндии о победе страны в войне с СССР

1:22
Мир

Россия не собирается пересматривать границы с Финляндией, а вопрос территориальных переделов давно закрыт. Ситуацию Pravda.Ru пояснила первый зампред комитета Госдумы Светлана Журова, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба о "победе" страны в войне с СССР.

Александр Стубб
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Александр Стубб

Ранее Стубб заявил, что страна "победила" в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. "Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость", — сказал Стубб. 

Журова напомнила о прежних добрососедских отношениях и совместных проектах.

"У нас были невероятно теплые отношения, такие настоящие добрососедские, правда очень теплые. Сейчас накрутили людей, и они потихонечку отходят от нас", — сказала Журова.

Она выразила надежду на быстрое восстановление сотрудничества после завершения конфликта. Журова отвергла опасения в Финляндии насчет возможных территориальных претензий со стороны России.

"Их действительно там кто-то убеждает, что Россия будет претендовать на их территорию. И они убеждать пытаются в этом людей. Вот что Россия точно не собирается делать, все это закончилось, и возврата к переделу не может быть", — заключила Журова.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
