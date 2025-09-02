В России ответили на заявление Финляндии о победе страны в войне с СССР

Россия не собирается пересматривать границы с Финляндией, а вопрос территориальных переделов давно закрыт. Ситуацию Pravda.Ru пояснила первый зампред комитета Госдумы Светлана Журова, комментируя заявления президента Финляндии Александра Стубба о "победе" страны в войне с СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Александр Стубб

Ранее Стубб заявил, что страна "победила" в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. "Мы все равно считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость", — сказал Стубб.

Журова напомнила о прежних добрососедских отношениях и совместных проектах.

"У нас были невероятно теплые отношения, такие настоящие добрососедские, правда очень теплые. Сейчас накрутили людей, и они потихонечку отходят от нас", — сказала Журова.

Она выразила надежду на быстрое восстановление сотрудничества после завершения конфликта. Журова отвергла опасения в Финляндии насчет возможных территориальных претензий со стороны России.