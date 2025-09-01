Встреча гигантов шокирует: Вашингтон игнорирует реальную угрозу ШОС

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В недавнем интервью американскому телеканалу Fox Business министр финансов США Скотт Бессент выразил сомнения относительно значимости саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где встретились лидеры России, Китая и Индии.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Он охарактеризовал это событие как в основном демонстративное, подчеркивая, что оно не несет глубокой сути. При этом Бессент отметил близость ценностей Индии к американским, указывая на то, что Индия, как самая населенная демократия в мире, разделяет идеалы, близкие Вашингтону.

Обсуждая двусторонние отношения с Индией, в частности торговые переговоры, он признал, что процесс идет медленно, но выразил уверенность в том, что обе стороны смогут преодолеть разногласия.

Саммит ШОС состоялся в китайском городе Тяньцзинь 31 августа — 1 сентября и собрал более 20 лидеров государств, а также представителей международных организаций, что подчеркивает растущее влияние организации на глобальной арене.

Шанхайская организация сотрудничества, созданная в 2001 году, объединяет девять стран, включая Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Россию, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Недавно, 4 июля 2024 года, к ней присоединилась Белоруссия, расширив ее влияние. Организация также включает страны-наблюдателей и партнеров по диалогу, что делает ее ключевым игроком в азиатской и евразийской политике.

Уточнения

Шанха́йская организа́ция сотру́дничества — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
