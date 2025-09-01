Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретные контракты ЕС: 150 миллиардов изменят войну и экономику
Урожай капусты под угрозой: одна ошибка — и кочаны превратятся в тряпку
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь
Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние
Почему меньшее количество ударов значит больше

Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа

2:23
Мир

В то время как политические элиты продолжают настаивать на санкциях против Москвы, обычные жители Финляндии выражают свое недовольство текущим положением дел.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Они организуют акции, направленные на восстановление связей с Россией, в частности, через проведение флешмоба в Лаппеенранте. Материал об этом опубликовало издание Царьград. 

Эта инициатива, инициированная местными активистами, стартовала в ночь на 1 сентября и была рассчитана на 18 часов. Участники акции планировали выстроиться в очередь, чтобы привлечь внимание к трудностям, возникшим на границах, особенно после закрытия финско-российской границы, что привело к значительным неудобствам для людей.

В ходе мероприятия активисты намеревались собрать подписи под петицией к городскому совету Лаппеенранты с требованием рассмотреть возможность открытия пограничного перехода в Нуйямаа.

Однако реакция из России оказалась далеко не восторженной. Местные комментаторы и пользователи соцсетей выразили скептицизм, предлагая финнам принять последствия своих предыдущих решений. Они подчеркивали, что любые будущие договоренности должны учитывать интересы России, включая вопрос о членстве Финляндии в НАТО, которое рассматривается как потенциальный источник напряженности.

На более высоком уровне финские лидеры проявляют осторожный оптимизм.

Президент страны Александр Стубб ранее высказал мнение, что после урегулирования конфликта на Украине отношения с Москвой могут нормализоваться, учитывая географическую близость и исторические связи. Тем не менее, он признал, что текущая ситуация крайне сложная из-за украинского кризиса. Кроме того, финский профессор Туомас Малинен в своих заявлениях указал на необходимость устранения влияния определенных фигур для достижения мира в Европе, подчеркивая, что альтернативы этому подходу нет, несмотря на усилия тех, кто разжигает конфликты.

В экономическом контексте Финляндия сталкивается с вызовами, особенно в лесопромышленности, где страна теряет позиции на китайском рынке в пользу российских поставщиков, что усугубляет внутренние проблемы.

Уточнения

Ла́ппеэнранта  город и муниципалитет в Финляндии, в бывшей губернии Южная Финляндия, административный, экономический и культурный центр провинции Южная Карелия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Последние материалы
Ниацинамид раскрывает секрет сияющей кожи: как избавиться от пигментных пятен после лета
Самое доступное мясо может стоить кошке жизни: три скрытые угрозы в обычной курице
Украина в ужасе: карты раскрывают тайные и измененные планы ВС РФ
Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа
ВСУ в панике сдаются: секрет исчерпанного ресурса шокирует
Забытые деревни Апеннин: шесть высокогорных сокровищ Италии, которые изменят вашу жизнь
Алкогольное отравление без скорой: стакан воды вместо капельницы — простой способ улучшить состояние
Почему меньшее количество ударов значит больше
Вена прощается с эпохой дешёвых проездных: что ждёт жителей и туристов
Большие машины под угрозой: ЕС готовит ограничения для внедорожников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.