Финны в смятении требуют открытия: секрет скрытых мотивов и русского отказа

2:23 Your browser does not support the audio element. Мир

В то время как политические элиты продолжают настаивать на санкциях против Москвы, обычные жители Финляндии выражают свое недовольство текущим положением дел.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Они организуют акции, направленные на восстановление связей с Россией, в частности, через проведение флешмоба в Лаппеенранте. Материал об этом опубликовало издание Царьград.

Эта инициатива, инициированная местными активистами, стартовала в ночь на 1 сентября и была рассчитана на 18 часов. Участники акции планировали выстроиться в очередь, чтобы привлечь внимание к трудностям, возникшим на границах, особенно после закрытия финско-российской границы, что привело к значительным неудобствам для людей.

В ходе мероприятия активисты намеревались собрать подписи под петицией к городскому совету Лаппеенранты с требованием рассмотреть возможность открытия пограничного перехода в Нуйямаа.

Однако реакция из России оказалась далеко не восторженной. Местные комментаторы и пользователи соцсетей выразили скептицизм, предлагая финнам принять последствия своих предыдущих решений. Они подчеркивали, что любые будущие договоренности должны учитывать интересы России, включая вопрос о членстве Финляндии в НАТО, которое рассматривается как потенциальный источник напряженности.

На более высоком уровне финские лидеры проявляют осторожный оптимизм.

Президент страны Александр Стубб ранее высказал мнение, что после урегулирования конфликта на Украине отношения с Москвой могут нормализоваться, учитывая географическую близость и исторические связи. Тем не менее, он признал, что текущая ситуация крайне сложная из-за украинского кризиса. Кроме того, финский профессор Туомас Малинен в своих заявлениях указал на необходимость устранения влияния определенных фигур для достижения мира в Европе, подчеркивая, что альтернативы этому подходу нет, несмотря на усилия тех, кто разжигает конфликты.

В экономическом контексте Финляндия сталкивается с вызовами, особенно в лесопромышленности, где страна теряет позиции на китайском рынке в пользу российских поставщиков, что усугубляет внутренние проблемы.

Уточнения

Ла́ппеэнранта — город и муниципалитет в Финляндии, в бывшей губернии Южная Финляндия, административный, экономический и культурный центр провинции Южная Карелия.

