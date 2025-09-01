Принцесса Диана была помехой? Журналист Сайкс пролил свет на причастность спецслужб к её смерти

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Эксперт по британской королевской семье журналист Том Сайкс считает, что принцесса Диана скончалась из-за британских спецслужб.

Фото: flickr.com by Джон Макинтайр, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принцесса Диана открывает Paisley Centre и посещает Accord Hospice

Принцесса и миллиардер Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Все считают, что тогда за их машиной гнались папарацци. Пьяный водитель Дианы тогда пытался оторваться от них, но не справился с управлением.

Сайкс же заявил, что в этой официальной версии очень много нестыковок, пишет издание Daily Beast.

Подозрительным ему показалось то, что все десять камер видеонаблюдения в районе аварии были отключены, неисправны или направлены в другую сторону.

А при таких результатах токсикологических тестов, которые были выявлены, водитель авто не смог бы даже ходить, не то что ехать за рулем. А при выходе из отеля Ritz в тот день на записях с камер видеонаблюдения видно, что он чувствует себя отлично.

"Существуют большие разногласия по поводу того, кто отдал приказ об убийстве… Я на стороне тех, кто утверждает, что наиболее вероятным подозреваемым является влиятельная группа инсайдеров в британских спецслужбах", — цитирует издание Сайкса.

По его словам, спецслужбы считали Диану серьезной угрозой для монархии и истеблишмента в целом.

Уточнения

Диана принцесса Уэльская — член Британской королевской семьи, первая жена Чарльза, принца Уэльского (с 8 сентября 2022 года — короля Великобритании Карла III), мать Уильяма, принца Уэльского и принца Гарри, герцога Сассекского.

