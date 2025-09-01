Нелегальные парикмахерские уничтожают в Афганистане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Талибан приказал "прикрыть" нелегальные салоны красоты, которые тайно работают по всей стране.

Женщина в хиджабе
Фото: commons.wikimedia.org by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Женщина в хиджабе

Официально парикмахерские и подобные заведения были закрыты еще два года назад. Женщинам, которые управляют салонами, дали один месяц на закрытие, иначе их задержат.

Талибы теперь просят старейшин выявлять все парикмахерские и доносить на владельцев.

Кстати, в Афганистане женщинам нельзя гулять без сопровождения мужчин. Женщины должны полностью закрывать лицо и тело и молчать в присутствии других людей.

Уточнения

Афганиста́н (пушту ‎и дари افغانستان), официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارت‎, дари امارت اسلامی افغانستان) — государство в Центральной Азии, также относящееся к Южной Азии. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
