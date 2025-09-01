Политолог объяснил, как давление США повлияет на отношения России и Индии

2:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия и Индия сохраняют "всепогодно хорошие" отношения, и внешнее давление США неспособно их испортить. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог Александр Ведруссов.

Фото: commons.wikimedia.org by Пит Соуза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi

Ранее в ходе встрече с премьером Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС, президент России Владимир Путин напомнил, что 21 декабря исполняется 15 лет с момента принятия совместного заявления, в котором отношения двух стран были выведены на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.

Комментируя развитие двустороннего сотрудничества, Ведруссов отметил, что оно охватывает как оборонный сектор, так и энергетику.

"Россия выступает проверенным поставщиком вооружений для Индии, а также надежным партнером по поставкам нефти и нефтепродуктов. Это позволяет Индии укреплять экономику и электоральную базу, а России — надежно сбывать сырье в условиях западных санкций", — пояснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что давление США и Запада на Индию фактически усиливает стратегическое партнерство с Россией.

"Попытки американцев заставить Индию отказаться от российских поставок не срабатывают. Напротив, отношения между странами только укрепляются, и Индия продолжает активно взаимодействовать с Россией и в рамках БРИКС", — отметил Ведруссов.

Эксперт добавил, что стабильность и взаимная выгода этих отношений делают Индию одним из ключевых партнеров России в Азии и стратегически важной страной в новом мировом экономическом порядке.

Напомним, до этого президент США Дональд Трамп угрожал ввести пошлины на товары стран, продолжающих торговлю с Россией. В частности, в апреле 2025 года он заявил, что если Россия не согласится на прекращение огня в Украине, то США могут ввести дополнительные пошлины в размере 100% на товары из стран, покупающих российскую нефть. Позднее, в августе, Трамп подписал указ, увеличивший тарифы на индийские товары до 50% в ответ на продолжающиеся закупки Индией российской нефти.