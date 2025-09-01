Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России оценили шансы потепления отношений России и Азербайджана
Японская анимация превзошла Титаник: кассовый рекорд спустя 27 лет побит
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Экологично для хозяина, опасно для животного: вся правда о кошках и унитазах
Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс
Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи
Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы
Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях
Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова

Политолог объяснил, как давление США повлияет на отношения России и Индии

2:15
Мир

Россия и Индия сохраняют "всепогодно хорошие" отношения, и внешнее давление США неспособно их испортить. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог Александр Ведруссов.

One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi
Фото: commons.wikimedia.org by Пит Соуза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi

Ранее в ходе встрече с премьером Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС, президент России Владимир Путин напомнил, что 21 декабря исполняется 15 лет с момента принятия совместного заявления, в котором отношения двух стран были выведены на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.

Комментируя развитие двустороннего сотрудничества, Ведруссов отметил, что оно охватывает как оборонный сектор, так и энергетику.

"Россия выступает проверенным поставщиком вооружений для Индии, а также надежным партнером по поставкам нефти и нефтепродуктов. Это позволяет Индии укреплять экономику и электоральную базу, а России — надежно сбывать сырье в условиях западных санкций", — пояснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что давление США и Запада на Индию фактически усиливает стратегическое партнерство с Россией.

"Попытки американцев заставить Индию отказаться от российских поставок не срабатывают. Напротив, отношения между странами только укрепляются, и Индия продолжает активно взаимодействовать с Россией и в рамках БРИКС", — отметил Ведруссов.

Эксперт добавил, что стабильность и взаимная выгода этих отношений делают Индию одним из ключевых партнеров России в Азии и стратегически важной страной в новом мировом экономическом порядке.

Напомним, до этого президент США Дональд Трамп угрожал ввести пошлины на товары стран, продолжающих торговлю с Россией. В частности, в апреле 2025 года он заявил, что если Россия не согласится на прекращение огня в Украине, то США могут ввести дополнительные пошлины в размере 100% на товары из стран, покупающих российскую нефть. Позднее, в августе, Трамп подписал указ, увеличивший тарифы на индийские товары до 50% в ответ на продолжающиеся закупки Индией российской нефти.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс
Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи
Кожа становится тонкой, как папиросная бумага, — но внутри клеток всё ещё спрятан источник силы
Доллар переоценён: расчёты показали настоящий курс валюты в рублях
Ленинграду указали на дверь: почему Бородин потребовал отменить концерты Шнурова
Певица столкнулась с реальностью: Рита Дакота о дороговизне школьных сборов в США
Новые правила медосвидетельствования удивили водителей: что изменится при проверках
Исчезнувшие строки ожили на бересте и открыли миру воров, голод и ожидание конца света
Вместо жирных ломтиков — золотая и хрустящая: готовим картошку фри лучше, чем в фастфуде
Почему осень — самый коварный сезон для владельцев кошек и собак: 5 главных рисков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.