Куклы с ChatGPT заменят внуков: как в Корее помогают одиноким старикам

Корейским бабушкам и дедушкам подарили умных кукол с ChatGPT.
Они помогают старикам справляться с одиночеством, а некоторым даже заменяют внуков.
Кукла может поддержать беседу, напомнить о приеме лекарств и просто покушать.
Также такая игрушка отправляет сигнал тревоги в экстренные службы, если на протяжении суток не фиксирует движение и голос своего пожилого друга.
Взять игрушку можно по госпрограмме в Китае. Еще её можно купить за 75 тысяч рублей.
