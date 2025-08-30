Куклы с ChatGPT заменят внуков: как в Корее помогают одиноким старикам

0:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Корейским бабушкам и дедушкам подарили умных кукол с ChatGPT.

Фото: commons.wikimedia.org by Lagosman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Старая рука

Они помогают старикам справляться с одиночеством, а некоторым даже заменяют внуков.

Кукла может поддержать беседу, напомнить о приеме лекарств и просто покушать.

Также такая игрушка отправляет сигнал тревоги в экстренные службы, если на протяжении суток не фиксирует движение и голос своего пожилого друга.

Взять игрушку можно по госпрограмме в Китае. Еще её можно купить за 75 тысяч рублей.

Уточнения

Ку́кла — объект (фигура) в виде человека или животного, сделанный из ткани, бумаги, дерева, фарфора, пластика или других материалов.

