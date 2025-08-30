Суточный лимит на пользование телефоном хотят ввести в Японии: не более двух часов в день

Японцы в городе Тоёакэ думают над тем, чтобы ввести суточный лимит на пользование телефонами.
Такая идея касается местных жителей любого возраста. Под правило не попадут ученики и те, кому пользоваться смартфонами нужно по работе.
Если в инстанции одобрят инициативу, лимит в два часа вступит в силу в октябре 2025 года, сообщает BBC.
Кроме максимума в два часа, для школьников начальных классов предложено ввести "комендантский час" — им могут запретить использовать гаджеты после 21:00. Ученикам средних и старших классов — после 22:00.
Эта идея уже вызвала много критики в соцсетях. Пользователи назвали лимит в два часа нереалистичным.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
