Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розы мстят: одна ошибка садоводов лишает их второго цветения
Последняя воля Щедрина: кто получил дом композитора в Литве вместо родственников
Ученые обнаружили супербактерии в сточных водах самолетов: что это значит для нас
Комары с тропиков опаснее, чем мы думали: летний вирус уже в России — эпидемия на подходе
Смартфонная слепота: новая эпидемия, которая превращает прогулку с собакой в опасность
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы

Суточный лимит на пользование телефоном хотят ввести в Японии: не более двух часов в день

0:50
Мир

Японцы в городе Тоёакэ думают над тем, чтобы ввести суточный лимит на пользование телефонами.

Смартфон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Такая идея касается местных жителей любого возраста. Под правило не попадут ученики и те, кому пользоваться смартфонами нужно по работе.

Если в инстанции одобрят инициативу, лимит в два часа вступит в силу в октябре 2025 года, сообщает BBC.

Кроме максимума в два часа, для школьников начальных классов предложено ввести "комендантский час" — им могут запретить использовать гаджеты после 21:00. Ученикам средних и старших классов — после 22:00.

Эта идея уже вызвала много критики в соцсетях. Пользователи назвали лимит в два часа нереалистичным.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем
Военные новости
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы
Это лекарство от вздутия живота есть у каждого на кухне, только не все об этом знают
Удиви и восхити: как носить самую странную куртку осени 2025, чтобы быть в тренде
Куклы с ChatGPT заменят внуков: как в Корее помогают одиноким старикам
Предсказание катастрофы в манге подорвало туризм в Японии? Как курорты оправляются от удара
Эта частая привычка есть у 90% пар, и она реально разрушает семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.