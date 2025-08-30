США поставили мир на колени: почему ООН может переехать из Нью-Йорка в Женеву

2:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выступил с инициативой, обращенной к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и главам стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), предложив перенести заседания Генеральной Ассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

Поводом для этого стало решение США отказать в выдаче виз президенту Палестины Махмуду Аббасу и палестинской делегации, что, по мнению политика, направлено на препятствие признанию Палестины.

Ранее американский Госдепартамент объявил о своем решении либо отозвать, либо не предоставлять визы представителям Палестины перед очередной сессией Генассамблеи ООН. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик назвал действия Вашингтона несправедливыми, подчеркнув, что они наносят вред международной дипломатии.

Давутоглу отметил, что отказ США в выдаче виз является явным нарушением прав ООН, и призвал лидеров стран, признавших Палестину, немедленно принять меры для проведения заседаний в этом году в Женеве, где находятся учреждения ООН.

Кроме того, политик напрямую обратился к Махмуду Аббасу, предложив ему возглавить это движение и начать кампанию, связываясь с главами государств по отдельности. Он подчеркнул, что для всех стран, которые считают палестинский вопрос важным, настал момент продемонстрировать, что мир не ограничивается интересами США и Израиля.

Ранее палестинское агентство WAFA сообщило, что власти Палестины потребовали от США пересмотреть визовые ограничения, указав на их несоответствие международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН.

На сегодняшний день Государство Палестина признано 147 странами, включая Россию. В 2024 году США заблокировали предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН, наложив вето. Тем не менее, с того времени еще десять государств, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения, признали Палестину.

Россия неоднократно подчеркивала, что решение палестино-израильского конфликта возможно только на основе резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающих создание палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

Уточнения

Жене́ва — город на юго-западе Швейцарии. Столица одноимённого франкоязычного кантона и административный центр одноимённой коммуны.

