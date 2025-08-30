Секретная операция в Газе: Израиль ликвидирует верхушку ХАМАС

Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) попытались устранить одного из лидеров военного крыла палестинского движения ХАМАС, известного как Абу Убейда, в секторе Газа, о чем сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Фото: https://www.idf.il/אתרי-יחידות/חטיבה-401/כל-הכתבות/2023/טנק-ברק-מרכבה-סימן-4-ארבע-חדש-חיל-שיריון-שריון-כלי-רק-ם-מהפכה/ by IDF Spokesperson's Unit photographer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Танк Merkava IV Barak

По информации, опубликованной на сайте вещательной компании, целью операции в городе Газа был именно этот представитель ХАМАС, связанный с военными действиями организации.

Ранее в тот же день пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала, что израильские военные провели атаку на высокопоставленного члена ХАМАС, находившегося в северной части сектора Газа, в районе города Газа.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты все возможные шаги для снижения угрозы мирному населению. В частности, использовались высокоточные боеприпасы, проводилось наблюдение с воздуха, а также были задействованы дополнительные разведывательные данные.

Уточнения

ХАМА́С — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.

