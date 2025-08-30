Секретная операция в Газе: Израиль ликвидирует верхушку ХАМАС

Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) попытались устранить одного из лидеров военного крыла палестинского движения ХАМАС, известного как Абу Убейда, в секторе Газа, о чем сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.
По информации, опубликованной на сайте вещательной компании, целью операции в городе Газа был именно этот представитель ХАМАС, связанный с военными действиями организации.
Ранее в тот же день пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала, что израильские военные провели атаку на высокопоставленного члена ХАМАС, находившегося в северной части сектора Газа, в районе города Газа.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением удара были предприняты все возможные шаги для снижения угрозы мирному населению. В частности, использовались высокоточные боеприпасы, проводилось наблюдение с воздуха, а также были задействованы дополнительные разведывательные данные.
ХАМА́С — палестинская исламистская суннитская террористическая политическая и военная организация сопротивления, управляющая сектором Газа.
