Переполюсовка в Азии: Индия стала главным врагом Трампа

3:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Дональд Трамп принял решение отказаться от поездки в Индию, где этой осенью должен был пройти саммит лидеров стран, входящих в формат четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Об этом сообщила американская пресса, ссылаясь на источники, знакомые с расписанием президента США.

Ранее Трамп уведомил индийского премьер-министра Нарендру Моди о своем намерении посетить страну в этом году для участия в саммите, однако позже планы были изменены. По информации СМИ, отношения между лидерами, которые ранее считались дружескими, заметно охладели, и теперь Моди оказался в числе тех, кто утратил благосклонность американского президента. Отмечается, что последний раз главы государств общались по телефону еще в середине июня.

Решение об отмене визита совпало с введением Соединенными Штатами новых торговых ограничений в отношении Индии. В частности, с 27 августа Вашингтон увеличил пошлины на товары, импортируемые из этой страны, что стало очередным шагом в обострении экономических отношений.

Общая ставка тарифов достигла 50%, что является одним из самых высоких показателей для США.

Причиной такого шага называют значительный рост закупок Индией российской нефти, доля которой в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года, а также неудачные попытки заключить торговое соглашение. За последние годы стороны провели пять раундов переговоров, но компромисс так и не был найден, несмотря на надежды индийской стороны на смягчение тарифов.

Формат QUAD, объединяющий США, Индию, Японию и Австралию, был создан в 2007 году как площадка для обсуждения вопросов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия, не имеющая формальных союзнических обязательств с Вашингтоном, стала частью этого механизма благодаря своему стратегическому значению и напряженным отношениям с Китаем.

Изначально Нью-Дели планировал принять саммит QUAD в январе 2024 года, но из-за сложностей с согласованием графиков лидеров, а также из-за выборов в обеих странах, встречу предложили перенести в США на сентябрь 2024 года, приурочив к открытию Генеральной ассамблеи ООН. Таким образом, право проведения саммита в 2025 году перешло к Индии.

В Нью-Дели считают новые американские пошлины необоснованными и выражают готовность продолжать диалог для поиска взаимоприемлемых решений. Представители индийских властей подчеркивают, что критика со стороны США выглядит избирательной, поскольку другие страны, такие как Китай и государства Евросоюза, также закупают российскую нефть, но не сталкиваются с подобными мерами. Министр торговли Индии Пиюш Гоял ранее отметил, что страна сохраняет оптимизм в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на достижение договоренностей в будущем.

Одним из главных препятствий на пути к торговому соглашению между странами остается вопрос доступа американских генетически модифицированных культур на индийский рынок. Вашингтон настаивает на снятии ограничений, тогда как Индия категорически возражает, ссылаясь на потенциальный вред для местных фермеров и угрозу продовольственной безопасности. Несмотря на усилия сторон, этот спор пока остается неразрешенным.

Уточнения

Нью-Де́ли Но́вый Де́ли — официальная столица Индии, район города Дели.

