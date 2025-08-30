Разоблачение века: американец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать к любовнице в Грузию

Мир

Житель американского штата Висконсин Райан Боргвардт, отец троих детей, организовал сложную схему, чтобы создать видимость своей гибели в результате несчастного случая и сбежать к любовнице в Грузию, сообщается в материале издания "МК".

Фото: commons.wikimedia.org by Sgt Tammy K. Hineline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Грузия

Согласно публикации, на месте предполагаемого происшествия были найдены его машина, опрокинутое каноэ и личные вещи, что наводило на мысль о трагической случайности.

Однако расследование, длившееся три месяца, показало, что все это было частью тщательно продуманного плана. Выяснилось, что мужчина заранее получил новый паспорт, перевел деньги на счет в иностранном банке и прошел медицинскую операцию для восстановления репродуктивных функций.

Позже Боргвардт отправил из Грузии видеозапись с извинениями, после чего вернулся в США, где его сразу же задержали. Вскоре суд приговорил его к 89 дням лишения свободы.

Уточнения

Виско́нсин — штат США, находящийся на севере центральной части страны.

