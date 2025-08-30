Израильская ловушка: мобильные телефоны стали оружием войны

Израильские вооруженные силы в июне смогли ликвидировать нескольких иранских военных лидеров и ученых, определив их местоположение благодаря наблюдению за мобильными телефонами их охранников, сообщила газета New York Times, ссылаясь на информацию от иранских и израильских должностных лиц.

По данным издания, основанным на сведениях от пяти высокопоставленных иранских чиновников, двух представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и девяти израильских военных и разведчиков, ключевую роль в успехе операций сыграла неосторожность телохранителей, которые на протяжении нескольких лет активно использовали мобильные устройства, в том числе публикуя записи в социальных сетях.

Это позволило израильской военной разведке отслеживать местонахождение целей, а военно-воздушным силам — наносить точечные удары с применением ракет и бомб в первую неделю конфликта в июне.

Как отмечается, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, предвидя угрозу со стороны Израиля, распорядился усилить меры безопасности, увеличив количество телохранителей и запретив использование мобильных телефонов и мессенджеров, таких как WhatsApp*.

Однако израильская сторона установила, что охранники продолжали носить с собой устройства и проявляли активность в интернете.

Конфликт начался в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию против Ирана, обвинив его в разработке секретной ядерной программы военного назначения. В ходе атак были поражены ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также нанесены удары по высокопоставленным военным, известным ученым-ядерщикам и авиабазам. Иран, в свою очередь, отверг обвинения и ответил серией контратак.

В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым на один день присоединились США, атаковав 22 июня те же ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетные удары по американской военной базе Эль-Удейд в Катаре, после чего заявил о нежелании продолжать эскалацию конфликта.

* Деятельность компании Meta признана нежелательной на территории РФ.

