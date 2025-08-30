Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шаман признался: Мизулина меняет свой график ради совместных мероприятий
Сжигает жир, увлажняет кожу и контролирует сахар — кукурузное масло в деле
Привычный аромат — мощный эффект: эта специя контролирует уровень холестерина
Победить изжогу без таблеток: простые секреты, о которых редко говорят врачи
Грызёт поводок не просто так: что пытается сказать вам питомец
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Жестокие раунды остались в октагоне: Клаудия Сигула показала контраст бойцовской жизни
Красная киноварь и сосуды в форме совы: гробница первого царя Караколя стала ключом к тайнам майя

300 миллиардов евро на кону: Евросоюз на грани решения по активам РФ

3:27
Мир

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула важность достижения единого решения по вопросу использования замороженных российских государственных активов в странах ЕС еще до подписания мирного соглашения по Украине.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Она отметила, что сразу после завершения конфликта возникнет необходимость определить дальнейшую судьбу этих средств, поэтому решение нужно принять заранее.

По итогам неформального совещания министров иностранных дел стран Евросоюза, прошедшего в Дании, Каллас указала, что многие государства ЕС выражают обеспокоенность рисками, связанными с использованием замороженных активов. Она добавила, что отсутствие консенсуса может осложнить ситуацию в будущем.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Бельгии Максим Прево сообщил, что его страна, на территории которой сосредоточена основная часть замороженных российских средств, выступает категорически против их конфискации или использования в инвестициях, которые могут быть связаны с рисками.

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов РФ, что составляет около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств — более 200 миллиардов евро — хранится в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире. Согласно данным Еврокомиссии, опубликованным немецким изданием Welt am Sonntag, с января по июль текущего года ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от доходов с замороженных активов Центрального банка России.

В ответ на действия Запада Россия ввела контрмеры, заморозив активы иностранных инвесторов из стран, признанных недружественными.

Эти средства и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С", а их вывод возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.

Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно называло заморозку активов в Европе актом воровства, подчеркивая, что Евросоюз нацелен не только на частные средства, но и на государственные резервы России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее указывал, что Москва примет ответные меры в случае конфискации ее активов на Западе, добавив, что Россия также может не возвращать средства, которые западные страны хранили на ее территории.

Власти РФ неоднократно заявляли, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад начал усиливать несколько лет назад. В Москве подчеркивали, что западные страны не готовы признать провал своей санкционной политики.

При этом в самом западном сообществе звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли значительный ущерб мировой экономике. Он также указывал, что главная цель этих мер — ухудшить качество жизни миллионов людей.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Жестокие раунды остались в октагоне: Клаудия Сигула показала контраст бойцовской жизни
Красная киноварь и сосуды в форме совы: гробница первого царя Караколя стала ключом к тайнам майя
Как подготовить клубнику к зиме, чтобы она одарила вас в три раза большим урожаем
Ваши мышцы скажут спасибо: какие результаты принесет тренировка на велотренажёре
300 миллиардов евро на кону: Евросоюз на грани решения по активам РФ
Мучаем себя диетами, но вес будто заколдован: эти четыре привычки изменят тело без подсчёта калорий
Модные, но бесполезные: эти растения испортят интерьер даже самой стильной квартиры
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.