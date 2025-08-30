300 миллиардов евро на кону: Евросоюз на грани решения по активам РФ

Мир

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула важность достижения единого решения по вопросу использования замороженных российских государственных активов в странах ЕС еще до подписания мирного соглашения по Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Она отметила, что сразу после завершения конфликта возникнет необходимость определить дальнейшую судьбу этих средств, поэтому решение нужно принять заранее.

По итогам неформального совещания министров иностранных дел стран Евросоюза, прошедшего в Дании, Каллас указала, что многие государства ЕС выражают обеспокоенность рисками, связанными с использованием замороженных активов. Она добавила, что отсутствие консенсуса может осложнить ситуацию в будущем.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Бельгии Максим Прево сообщил, что его страна, на территории которой сосредоточена основная часть замороженных российских средств, выступает категорически против их конфискации или использования в инвестициях, которые могут быть связаны с рисками.

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов РФ, что составляет около 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств — более 200 миллиардов евро — хранится в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире. Согласно данным Еврокомиссии, опубликованным немецким изданием Welt am Sonntag, с января по июль текущего года ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от доходов с замороженных активов Центрального банка России.

В ответ на действия Запада Россия ввела контрмеры, заморозив активы иностранных инвесторов из стран, признанных недружественными.

Эти средства и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С", а их вывод возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.

Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно называло заморозку активов в Европе актом воровства, подчеркивая, что Евросоюз нацелен не только на частные средства, но и на государственные резервы России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее указывал, что Москва примет ответные меры в случае конфискации ее активов на Западе, добавив, что Россия также может не возвращать средства, которые западные страны хранили на ее территории.

Власти РФ неоднократно заявляли, что страна способна противостоять санкционному давлению, которое Запад начал усиливать несколько лет назад. В Москве подчеркивали, что западные страны не готовы признать провал своей санкционной политики.

При этом в самом западном сообществе звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли значительный ущерб мировой экономике. Он также указывал, что главная цель этих мер — ухудшить качество жизни миллионов людей.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель. Председатель Партии реформ (2018–2024).

