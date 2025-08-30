Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте

Канцелярия премьер-министра Индии сообщила, что Нарендра Моди провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили последние события, связанные с ситуацией на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

По данным канцелярии, Зеленский представил свою оценку текущих событий, происходящих в его стране. В ответ индийский премьер подчеркнул, что Индия придерживается неизменной позиции, направленной на мирное разрешение конфликта, и поддерживает любые инициативы, которые могут способствовать скорейшему восстановлению стабильности.

Кроме того, Моди выразил готовность своей страны оказывать любую возможную помощь в достижении этой цели. В ходе беседы лидеры также затронули вопросы развития двусторонних отношений между Индией и Украиной, обсудив перспективы укрепления сотрудничества в различных сферах, представляющих общий интерес.

