Майданный палач получил пулю: Украину охватил кровавый передел

В результате перестрелки во Львове был убит известный украинский политик, бывший глава Совета национальной безопасности и обороны, а также экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, который, по данным СМИ, имел отношение к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сообщила украинская полиция, отметив, что жертвой стал "известный общественно-политический деятель". Комментируя произошедшее, посол МИД России по особым поручениям, занимающийся вопросами преступлений киевских властей, Родион Мирошник указал, что данное убийство может быть частью процесса, в рамках которого новые представители националистических кругов устраняют старых лидеров, чтобы расчистить политическое пространство перед возможными выборами.

Ранее представитель подпольного движения в Одессе в беседе с журналистами РИА Новости рассказал, что расследование трагедии в Доме профсоюзов намеренно тормозилось. По его словам, для этого была создана группа журналистов под неформальным названием "Второе мая", действовавшая по указанию Андрея Парубия, который в 2014 году занимал пост главы СНБО.

События в Одессе 2 мая 2014 года стали одной из самых мрачных страниц в истории Украины после государственного переворота. Тогда на Куликовом поле активисты, выступавшие против новых властей, организовали палаточный лагерь.

В тот день в районе Греческой площади произошли столкновения между ними и сторонниками "евромайдана", а также футбольными фанатами из Харькова и Одессы. Конфликт завершился разрушением лагеря и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись противники переворота.

В результате пожара и последующих действий националистов, по официальным данным, погибли 48 человек, а более 250 получили травмы. Один из очевидцев тех событий, активист "антимайдана", в интервью РИА Новости в 11-ю годовщину трагедии рассказал, что националисты нападали на людей, пытавшихся спастись, выпрыгивая из окон горящего здания.

Официальный представитель российского МИД в связи с 10-летием трагедии в Одессе подчеркнула, что расследование, проводимое украинскими властями, превратилось в фарс, однако выразила уверенность, что виновные в этом преступлении рано или поздно понесут наказание. Европейский суд по правам человека, в свою очередь, признал Украину виновной в неспособности предотвратить насилие, указав, что власти не предприняли необходимых мер для защиты людей и остановки беспорядков.

Кроме того, в прошлом экс-боец украинского спецподразделения "Беркут" в беседе с РИА Новости назвал Андрея Парубия, который во время протестов на майдане в 2013–2014 годах исполнял роль "коменданта", одним из виновных в гибели людей на площади Независимости в Киеве.

Он также указал на причастность к этим событиям других известных украинских политиков, занимавших высокие посты. В 2018 году бывшая военнослужащая ВСУ, на тот момент депутат Верховной рады, заявила, что у протестующих на майдане имелось оружие, а действия снайперов, стрелявших из гостиницы "Украина", координировал Андрей Парубий.

Уточнения

