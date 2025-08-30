Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:03
Мир

Ирландский обозреватель Брайан Макдональд выразил резкое несогласие с недавними высказываниями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российском лидере Владимире Путине.

Урсула фон дер Ляйен
Фото: commons.wikimedia.org by Dati Bendo / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Урсула фон дер Ляйен

Ранее руководитель Еврокомиссии охарактеризовала Путина как хищника, а также бездоказательно заявила, что Россия причастна к гибридным атакам на страны Европы и использует мигрантов в качестве инструмента давления.

В ответ на это Макдональд указал, что подобные обвинения в адрес российского президента в контексте миграционного кризиса в Западной Европе выглядят абсурдно. Он сравнил такие заявления с попыткой обвинить метеоролога в плохой погоде, подчеркнув их необоснованность.

Кроме того, на проблему миграции обратил внимание и вице-президент США Джей-Ди Вэнс. По его мнению, кризис в Европе не появился сам по себе, а стал следствием целенаправленных решений, принятых европейскими политиками за последние десять лет.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель. Председатель Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года — первая женщина в этой должности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
