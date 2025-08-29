Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бирюзовые воды и дикие острова: где найти самый уютный отдых в Северной Каролине
Лучший помощник в уборке: вылейте стакан этого напитка в унитаз и чаша станет ярко-белой
Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин
Смертельные двойники: учёные обеспокоены зеркальными бактериями
Худеете на гречке с кефиром? Вот что происходит с вашим телом на самом деле
Сад без кротов — это реально: что нужно воткнуть в землю, чтобы они ушли навсегда
Уход за кожей с розацеа: проверенные советы и продукты, которым можно доверять
30-летняя Арзамасова рассказала, как пытались украсть её деньги: они знали мой адрес
Карта будущего уже в руках Дзюбы: что подтолкнёт форварда к судьбоносному выбору после футбола

Фламинго сгорел в полёте: депутат разнес в пух и прах Зеленского

1:29
Мир

Информация о разработке украинской дальнобойной ракеты под названием "Фламинго", а также о создании так называемого "дронового щита" не соответствует действительности, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в государственной измене.

рада
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
рада

Своё мнение он высказал через социальные сети.

По словам депутата, заявления украинского руководства о достижениях в области беспилотных технологий и о продаже их американской стороне на сумму в 100 миллиардов долларов являются вымышленными. Он подчеркнул, что проект "Фламинго" не существует, а в сфере производства реальных дронов процветают коррупционные схемы.

Кроме того, Дубинский указал, что широко разрекламированный "дроновый щит Украины" представляет собой фикцию, созданную для обмана международных партнёров.

Он считает, что подобные инициативы служат лишь источником обогащения для определённых лиц, связанных с украинскими властями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что серийное производство ракеты "Фламинго", якобы способной поражать цели на расстоянии до трёх тысяч километров, должно начаться уже в следующем году. Также украинское информационное агентство УНИАН распространило изображения, которые, по их утверждению, демонстрируют новую крылатую ракету, уже запущенную в производство.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Прически-обманки: выглядят стильно, а на деле добавляют возраст
Красота и стиль
Прически-обманки: выглядят стильно, а на деле добавляют возраст Аудио 
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Последние материалы
Трамп обрушил ООН: Америка отказалась платить полмиллиарда долларов
Печень работает как завод по переработке токсинов — но без этих трёх продуктов конвейер встаёт
Загадка сна на полу: почему кошки демонстративно игнорируют мягкие кроватки
Сотрудники раскрыли секрет: как ИИ в переписке руководителей подрывает их репутацию
Секатор превращает сад в пустыню: растения, которые нельзя трогать осенью
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной
Лавров в свитере не спасёт: челябинская промышленность переживает не лучшие времена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.