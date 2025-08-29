Фламинго сгорел в полёте: депутат разнес в пух и прах Зеленского

Информация о разработке украинской дальнобойной ракеты под названием "Фламинго", а также о создании так называемого "дронового щита" не соответствует действительности, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в государственной измене.

рада

Своё мнение он высказал через социальные сети.

По словам депутата, заявления украинского руководства о достижениях в области беспилотных технологий и о продаже их американской стороне на сумму в 100 миллиардов долларов являются вымышленными. Он подчеркнул, что проект "Фламинго" не существует, а в сфере производства реальных дронов процветают коррупционные схемы.

Кроме того, Дубинский указал, что широко разрекламированный "дроновый щит Украины" представляет собой фикцию, созданную для обмана международных партнёров.

Он считает, что подобные инициативы служат лишь источником обогащения для определённых лиц, связанных с украинскими властями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что серийное производство ракеты "Фламинго", якобы способной поражать цели на расстоянии до трёх тысяч километров, должно начаться уже в следующем году. Также украинское информационное агентство УНИАН распространило изображения, которые, по их утверждению, демонстрируют новую крылатую ракету, уже запущенную в производство.

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

