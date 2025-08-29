Венесуэла в кольце огня: зачем Трампу понадобились 4 тысячи морпехов

Присутствие американских военных кораблей в Карибском море не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком, считает командующий боливарианской милицией Венесуэлы Орландо Ромеро, о чём он сообщил РИА Новости.

По его мнению, использование таких сил, как ракетный крейсер и атомная подводная лодка с предполагаемым контингентом в 4 тысячи морских пехотинцев, является избыточным для задач, связанных с противодействием наркоторговле. Он отметил, что подобные корабли и вооружение предназначены скорее для полномасштабных боевых действий, а не для операций против наркокартелей.

Командующий также подчеркнул, что Венесуэла демонстрирует значительные успехи в борьбе с транзитом наркотиков через свою территорию. Он указал, что международные организации, включая ООН, а также американское управление по борьбе с наркотиками, подтверждают отсутствие в стране посевов наркотических культур и лабораторий по их переработке. По его словам, республика изымает гораздо больше запрещённых веществ, чем планировалось, что делает её примером в этой сфере.

На фоне нарастающего напряжения в регионе власти Венесуэлы расценивают действия США как провокацию, направленную на дестабилизацию обстановки. В Каракасе считают, что размещение американских военных кораблей нарушает международные соглашения о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

Ситуация обострилась после заявлений представителей американской администрации. Так, генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за сведения, которые помогут задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп готов использовать все доступные ресурсы, включая военные, для борьбы с наркотрафиком, не исключая возможности проведения операции на территории Венесуэлы.

В ответ на эти угрозы президент Мадуро распорядился мобилизовать боливарианскую милицию, насчитывающую около 4,5 миллиона ополченцев, чтобы защитить суверенитет страны. Он пояснил, что такие меры являются частью общенационального плана по укреплению территориальной обороны и противодействию внешнему вмешательству.

Между тем союзники Венесуэлы, включая Россию, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса, выразили поддержку республике. Они призвали международное сообщество соблюдать принципы международного права и уважать территориальную целостность государств Карибского региона.

