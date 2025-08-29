Российская сторона выразила категорическое несогласие с тем, что территории, которые остаются под управлением Украины, могут стать объектом активного влияния со стороны государств, входящих в Североатлантический альянс.
Об этом было заявлено представителями постоянной миссии РФ при Организации Объединённых Наций. По их мнению, подобное вмешательство со стороны НАТО является недопустимым и противоречит интересам России в регионе.
Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о будущем территорий, которые пока не перешли под контроль других сторон конфликта. В миссии подчеркнули, что любые попытки усилить присутствие западных стран на этих землях будут расцениваться как угроза стабильности и безопасности.
НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
