Трамп обрушил ООН: Америка отказалась платить полмиллиарда долларов

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о значительном сокращении финансовой поддержки Организации Объединённых Наций, урезав взносы на сумму более полумиллиарда долларов.
Об этом стало известно из документа Белого дома, посвящённого пересмотру расходов, который оказался в распоряжении журналистов.
Согласно представленным данным, предложение касается уменьшения выделенных средств на 521 миллион долларов из ранее утверждённого бюджета в 1,5 миллиарда долларов. В запросе уточняется, что сокращение затронет как саму ООН, так и ряд связанных с ней организаций.
